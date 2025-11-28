दमोह में फोरलेन बनेगी २०२७ तक, साल भर से सड़क किनारे के गांव में जमीन विक्रय, बटांकन पर रोक

दमोह. दमोह से जबलपुर तक स्वीकृत फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य अभी एक साल तक शुरू होने की स्थिति में नहीं है, लेकिन साल भर पहले से सड़क किनारे की जमीन की विक्रय, बटांकन आदि पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद ग्रामीण और शहर के लोग भी परेशान है। जबकि अनेक मामले रजिस्ट्री के पेंडिंग भी हो गए हैं।

सबसे ज्यादा परेशानी जबेरा क्षेत्र में सामने आ रही है, क्योंकि यहां पहले टाइगर रिजर्व के माध्यम से जमीन के विक्रय, खरीद पर रोक लगा रखी थी। जैसे ही इस मामले में बीते साल राहत सामने आई थी, तो एनएचएआई का आदेश सामने आ गया था, जिससे क्षेत्रीय लोगों की परेशानी बढ़ गई।

-एचएचएआई के लिखा था पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रशासन को एक पत्र भेजा था, जिसमें बताया है कि दमोह-जबलपुर आउटर, रिंगरोड, फोरलेन चौड़ीकरण उन्नयन कार्य के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है। इसके बाद इस मार्ग के संबंधित गांव की भूमि व संरचनाओं की खरीदी, बिक्री, बटांकन व डायवर्सन में रोक लगाया जाना जरूरी है। इसीलिए, भेजे गए गांवों की लिस्ट के अनुसार प्रभावित गांवों की भूमियों व संरचनाओं की खरीद, विक्री, बटांकन व डायवर्सन में रोक लगाने के निर्देश सभी रजिस्ट्रार को जारी करने लिखा है। इस पत्र के बाद से यहां रोक लग थी।