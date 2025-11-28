Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

दमोह में फोरलेन बनेगी २०२७ तक, साल भर से सड़क किनारे के गांव में जमीन विक्रय, बटांकन पर रोक

दमोह से जबलपुर तक ३५ से अधिक गांव के लोग परेशान, कुछ की रजिस्ट्री अटकी

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Nov 28, 2025

Damoh jabalpur fourlane road

Damoh jabalpur fourlane road

दमोह. दमोह से जबलपुर तक स्वीकृत फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य अभी एक साल तक शुरू होने की स्थिति में नहीं है, लेकिन साल भर पहले से सड़क किनारे की जमीन की विक्रय, बटांकन आदि पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद ग्रामीण और शहर के लोग भी परेशान है। जबकि अनेक मामले रजिस्ट्री के पेंडिंग भी हो गए हैं।
सबसे ज्यादा परेशानी जबेरा क्षेत्र में सामने आ रही है, क्योंकि यहां पहले टाइगर रिजर्व के माध्यम से जमीन के विक्रय, खरीद पर रोक लगा रखी थी। जैसे ही इस मामले में बीते साल राहत सामने आई थी, तो एनएचएआई का आदेश सामने आ गया था, जिससे क्षेत्रीय लोगों की परेशानी बढ़ गई।
-एचएचएआई के लिखा था पत्र
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रशासन को एक पत्र भेजा था, जिसमें बताया है कि दमोह-जबलपुर आउटर, रिंगरोड, फोरलेन चौड़ीकरण उन्नयन कार्य के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है। इसके बाद इस मार्ग के संबंधित गांव की भूमि व संरचनाओं की खरीदी, बिक्री, बटांकन व डायवर्सन में रोक लगाया जाना जरूरी है। इसीलिए, भेजे गए गांवों की लिस्ट के अनुसार प्रभावित गांवों की भूमियों व संरचनाओं की खरीद, विक्री, बटांकन व डायवर्सन में रोक लगाने के निर्देश सभी रजिस्ट्रार को जारी करने लिखा है। इस पत्र के बाद से यहां रोक लग थी।

लग चुका है टेंडर, काम कब शुरू होगा तय नहीं
दरअसल, फोरलेन की स्वीकृति के बाद इस रोड का डीपीआर तैयार होने के साथ-साथ टेंडर प्रक्रिया तक पूरी हो चुकी है। रोड में आ रही जमीनों का अर्जन से लेकर मुआवजा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है। हालांकि, रोड का काम कब शुरू होगा, यह अभी तय नहीं है। ऐसे में २०२७ के पहले रोड बन पाएगा, इस पर भी संशय है। ऐसे में यहां के लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

इन गांवों के लोगों की बढ़ी परेशानी
एनएचएआई ने जमीन की खरीद, विक्रय की रोक के लिए चिन्हित किया है, उनमें दमोह के दमोह ग्रामीण, लाडऩबाग, मारा सूखी, हथनी, लखनपुर रिट, कंजपुरा, अभाना, झिन्ना, दमयंतीपुरम के पिपरिया दिगंबर, कुलुवा, ग्वारी, कोटातला शामिल है। जबके जबेरा तहसील के दुुनाव, नोहटा, नोहटी, पिपरिया नंदलाल, देवरी, मझगुवा कीरत, हरदुआ सड़क, जलहरी, मगरई, कलेहरा खेड़ा, पिपरिया जुगराज, तनवरी, कांति, मुंदेरी, बिछिया, पड़रिया थोबन, पटी सिंगोरगढ़, बम्होरी सिंगोरगढ़, हरदुआ खुर्द, जोगी खेड़ा, देवतरा, बंदरकोला, गोरखा, तनवरा, भोजपुरा, तिलगुवां, सिंग्रामपुर, मंझगुवां, बुधगुपरा, गुबरा कलां, मझोली, जमुनिया, ग्वारी, भड़ेरी कुलुवा शामिल है। इसके अलावा हरद्वानी और रामपुरा गांव भी शामिल है।

इस तरह की परेशानी
-जबेरा क्षेत्र में पहले से रजिस्ट्री का काम रुका, यहां डेढ़ से ज्यादा केस पेंडिंग।

रजिस्ट्री नहीं होने से क्षेत्र में जमीन की खरीद विक्रय का काम प्रभावित।

जरूरत के समय रुपए नहीं मिलने से लोग परेशान

५ हजार से अधिक लोग प्रभावित
वर्शन
दमोह और जबलपुर जिले सड़क किनारे पडऩे वाले कुछ खसरा नंबर की लिस्ट उनके पास आई है। इन गांवों के अंतर्गत उक्त भूमियों का क्रय, विक्रय, बटांकन, व डायवर्सन की प्रक्रिया पर रोक है। अन्य पर रोक नहीं है।
मोनिका नवरंग, जिला पंजीयक दमोह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 10:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में फोरलेन बनेगी २०२७ तक, साल भर से सड़क किनारे के गांव में जमीन विक्रय, बटांकन पर रोक

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह में रोजगार के नाम पर सेल्स का बता रहे काम, तो जॉब प्रोवाइडर ने जमा किए दस्तावेज

जिस पेटीएम ने पिछले बार १०० जॉब देने का दावा किया, उसके यहां फिर १०० पद खाली
दमोह

एमपी में कक्षा तीसरी से आठवीं तक की अद्र्धवार्षिक परीक्षा अब 8 दिसंबर से

School
दमोह

Blind Women T20 World Cup: भारत चैंपियन, MP की सुषमा का दमदार योगदान, बनी पहली कप्तान

Blind Women T20 World Cup sushma patel indian team first captain mp news
दमोह

सिस्टम की गंभीर चूक… वन भूमि पर तना 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज विवादों में

mp news
दमोह

महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, नॉर्मल डिलीवरी से जन्मे दो बेटियां और एक बेटा

Triplets Birth Madhya Pradesh Damoh Hospital
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.