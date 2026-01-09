9 जनवरी 2026,

दमोह

18 का होते ही जन्मदिन पर रक्तदान करने पहुंचा युवा

अपने चाचा से ली सीख, लोगों से रक्तदान करने किया आग्रह

less than 1 minute read
दमोह

image

Samved Jain

Jan 09, 2026

अपने चाचा से ली सीख, लोगों से रक्तदान करने किया आग्रह

अपने चाचा से ली सीख, लोगों से रक्तदान करने किया आग्रह

दमोह. कहते है घर में जो बच्चे देखते है, वही सीखते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण गुरुवार को सामने आया, जब एक युवा, जो गुरुवार को १८ वर्ष का हुआ ही था, ने अपने युवा अवस्था के पहले जन्मदिन रक्तदान करने का मन मनाया और परिजनों की सहमति पर जिला अस्पताल रक्तदान करने पहुंच गया। यहां बता दें कि युवक के चाचा अपने हर जन्मदिवस पर रक्तदान करते हैं। साथ ही हर तीन माह में रक्तदान करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे लाने अब युवा ने मन बनाया है।


शहर के जबलपुर नाका क्षेत्र में रहने वाले श्रेष्ठ जैन पिता श्रवण जैन चाचा दीपक जैन ने अपना 18 वां जन्मदिन जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के पहुंचकर रक्तदान करके मनाया। श्रेष्ठ ने कहा कि मेरे चाचा हर तीन माह में रक्तदान करते हैं, उन्हीं को देखकर मेरे मन में भी यही इच्छा थी की जब में 18 वर्ष की उम्र हो जाऊंगा, रक्तदान करने के लिए लायक हो जाऊंगा, तो मैं सबसे प्रथम काम रक्तदान का करूंगा और किसी जरूरतमंद की मदद में निमित्त बनेगा।


मैंने रक्तदान की शुरुआत कर दी है और आगे भी मैं निरंतर रक्तदान करता रहूंगा। आज मुझे रक्तदान करके बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे 18 वर्ष की उम्र की होते ही देश के लिए मतदान आवश्यक है, जरूरी है उसी प्रकार समाज के लिए रक्तदान आवश्यक है। जब भी मौका मिले रक्तदान जरूर करें। इय दौरान विपुल जैन, शुभम जैन, सिद्धांत जैन, दीपक जैन के साथ ब्लड बैंक से प्रीति गुप्ता, संजय प्यासी की उपस्थिति रही।

Published on:

09 Jan 2026 11:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / 18 का होते ही जन्मदिन पर रक्तदान करने पहुंचा युवा

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

Damoh Railway स्टेशन पर कोई पन्नी, तो कोई बोरी ओढ़कर काट रहा रात

सामान्य यात्रियों के लिए रैन बसेरा, यात्री प्रतीक्षालय भी नहीं
दमोह

माता-पिता के साथ फांसी के फंदे पर लटका मिला 18 माह की बच्ची का शव, इलाके में फैली सनसनी

Damoh News
दमोह

बीना कटनी तीसरी लाइन काम पूरा : 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तीसरी लाइन पर दौड़ी ट्रेन

Rail project
दमोह

MP में यहां 152 करोड़ में बनेगा रिंग रोड और फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत

ringroad-flyover construction pathariya damoh mp news
दमोह

दमोह फिल्टर प्लांट, पाइपलाइन और जल सैंपलिंग की होगी नियमित जांच

दमोह फिल्टर प्लांट, पाइपलाइन और जल सैंपलिंग की होगी नियमित जांच
दमोह
