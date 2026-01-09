18 का होते ही जन्मदिन पर रक्तदान करने पहुंचा युवा

अपने चाचा से ली सीख, लोगों से रक्तदान करने किया आग्रह
दमोह. कहते है घर में जो बच्चे देखते है, वही सीखते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण गुरुवार को सामने आया, जब एक युवा, जो गुरुवार को १८ वर्ष का हुआ ही था, ने अपने युवा अवस्था के पहले जन्मदिन रक्तदान करने का मन मनाया और परिजनों की सहमति पर जिला अस्पताल रक्तदान करने पहुंच गया। यहां बता दें कि युवक के चाचा अपने हर जन्मदिवस पर रक्तदान करते हैं। साथ ही हर तीन माह में रक्तदान करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे लाने अब युवा ने मन बनाया है।
शहर के जबलपुर नाका क्षेत्र में रहने वाले श्रेष्ठ जैन पिता श्रवण जैन चाचा दीपक जैन ने अपना 18 वां जन्मदिन जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के पहुंचकर रक्तदान करके मनाया। श्रेष्ठ ने कहा कि मेरे चाचा हर तीन माह में रक्तदान करते हैं, उन्हीं को देखकर मेरे मन में भी यही इच्छा थी की जब में 18 वर्ष की उम्र हो जाऊंगा, रक्तदान करने के लिए लायक हो जाऊंगा, तो मैं सबसे प्रथम काम रक्तदान का करूंगा और किसी जरूरतमंद की मदद में निमित्त बनेगा।
मैंने रक्तदान की शुरुआत कर दी है और आगे भी मैं निरंतर रक्तदान करता रहूंगा। आज मुझे रक्तदान करके बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे 18 वर्ष की उम्र की होते ही देश के लिए मतदान आवश्यक है, जरूरी है उसी प्रकार समाज के लिए रक्तदान आवश्यक है। जब भी मौका मिले रक्तदान जरूर करें। इय दौरान विपुल जैन, शुभम जैन, सिद्धांत जैन, दीपक जैन के साथ ब्लड बैंक से प्रीति गुप्ता, संजय प्यासी की उपस्थिति रही।
