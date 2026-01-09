18 का होते ही जन्मदिन पर रक्तदान करने पहुंचा युवा

दमोह. कहते है घर में जो बच्चे देखते है, वही सीखते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण गुरुवार को सामने आया, जब एक युवा, जो गुरुवार को १८ वर्ष का हुआ ही था, ने अपने युवा अवस्था के पहले जन्मदिन रक्तदान करने का मन मनाया और परिजनों की सहमति पर जिला अस्पताल रक्तदान करने पहुंच गया। यहां बता दें कि युवक के चाचा अपने हर जन्मदिवस पर रक्तदान करते हैं। साथ ही हर तीन माह में रक्तदान करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे लाने अब युवा ने मन बनाया है।