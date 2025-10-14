दमोह में आंगनबाडिय़ों में बदहाल हालात, बच्चों को नाश्ता और भोजन नहीं

दमोह/ जबेरा. जबेरा विकासखंड की आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदत्तर होती जा रही है। अधिकांश केंद्रों पर बच्चों को नाश्ता और भोजन नहीं मिल रहा है। यही नहीं, कई आंगनबाडिय़ों में बिजली कनेक्शन तक नहीं है, जिससे बच्चों की शिक्षा और पोषण दोनों पर गहरा असर पड़ रहा है।

आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के समुचित शारीरिक और मानसिक विकास की नींव होते हैं। यहां पौष्टिक आहार और प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन जब ये ही व्यवस्थाएं चरमराई हों तो बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है।

अधिकारी खुद नहीं पहुंचते, समय पर कार्यालय इसीलिए बिगड़ी व्यवस्थाएं नियमों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। जबेरा के परियोजना अधिकारी रिंकल घनघोरिया मुख्यालय में न रहकर रोजाना अप-डाउन करते हैं। यही कारण है कि आंगनबाड़ी व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुकी है।

हैरानी की बात यह है कि जबेरा महिला बाल विकास कार्यालय खुद ही बदहाल हालात में है। न तो वर्षों से भवन की पुताई हुई है, न ही कार्यालय पर नाम पट्टिका तक लगाई गई है। हमारी टीम जब कार्यालय पहुंची तो पाया कि सुबह 10 बजे खुलने वाला कार्यालय 10:30 बजे तक भी बंद पड़ा था।