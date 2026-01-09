Damoh Railway स्टेशन पर कोई पन्नी, तो कोई बोरी ओढ़कर काट रहा रात

दमोह. लगातार गिरते तापमान और बढ़ती नमी के कारण ठंड और ज्यादा चुभने लगी है। ऐसे में खुले में सोना बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बावजूद इसके, न रेलवे प्रशासन की ओर से कंबल या अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है और न ही किसी सामाजिक संस्था की मदद दिखाई देती है।

ठंड की सबसे ज्यादा मार उन यात्रियों और असहाय लोगों पर पड़ रही है, जो रातें रेलवे स्टेशन पर गुजारने को मजबूर हैं। दमोह रेलवे स्टेशन पर हर रात ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है, जहां कोई पन्नी ओढ़े जमीन पर सिमटा नजर आता है तो कोई बोरी में खुद को लपेटकर ठिठुरती रात काट रहा है।

रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म और खुले परिसर में जमीन पर लेटे ये लोग ठंड से जूझ रहे हैं, जो रेलवे की उपेक्षा और लापरवाही को दर्शा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यहां ३० करोड़ से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी स्टेशन पर सामान्य यात्रियों के लिए न तो रैन बसेरे की व्यवस्था है और न ही ऐसा यात्री प्रतीक्षालय, जहां रात के समय ठंड से बचा जा सके।