सागर रोड पर ओवरब्रिज से सागर नाका तक डिवाइडर पर हो रहा सौंदर्यीकरण, होगा पौधरोपण



दमोह. शहर के प्रमुख सागर रोड पर सरदार वल्लभभाई पटेल ओवरब्रिज से लेकर सागर नाका तक सड़क के बीच बने डिवाइडरों का अब सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जनपद पंचायत दमोह द्वारा इस कार्य के लिए लगभग 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से डिवाइडर के बीच 40 से अधिक नए स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें आगे चलकर पौधरोपण, रंगाई-पुताई और सजावट का कार्य किया जाएगा।

जनपद पंचायत द्वारा इस कार्य का जिम्मा हिरदेपुर ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। सड़क के दोनों ओर बन रहे इन संरचनाओं को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वे ट्री गार्ड जैसी सुरक्षा और आकर्षक रूप दोनों प्रदान करें। निर्माण कार्य जारी है और आने वाले दिनों में यहां हरियाली के साथ-साथ रंग-बिरंगी पेंटिंग से सड़क की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। स्थानीय मंटू खटीक ने बताया कि सागर रोड शहर का व्यस्ततम मार्ग है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में डिवाइडर का यह सौंदर्यीकरण यात्रियों और राहगीरों को स्वच्छ और सुंदर दृश्य प्रदान करेगा। साथ ही हरियाली बढऩे से वातावरण भी शुद्ध होगा। जनपद पंचायत सीइओ का कहना है कि यह प्रयास सड़क के आसपास की सुंदरता बढ़ाने का है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता भी लाने का है।