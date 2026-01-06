दमोह फिल्टर प्लांट, पाइपलाइन और जल सैंपलिंग की होगी नियमित जांच



उन्होंने निर्देशित किया कि यदि कोई पाइपलाइन नालियों या गंदे जल के संपर्क वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पुख्ता हो और वहां लगातार सैंपलिंग एवं चेकिंग की जाए तथा इसकी सतत मॉनिटरिंग स्वयं मेरे द्वारा की जाएगी। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ प्रवीण फुलपगारे एवं पीओ डूडा को भी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम नागरिकों से आग्रह किया कि यदि किसी भी क्षेत्र या कॉलोनी में दूषित पेयजल की शिकायत सामने आती है, तो तत्काल दमोह हेल्पलाइन पर सूचना दें, ताकि प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई कर समस्या का निराकरण किया जा सके।