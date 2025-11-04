कितना गंदा शहर है दमोह, प्रवेश से ही देखने मिलती है गंदे और बदसूरत हाल

दमोह. जबलपुर बायपास चौराहा से दमोह शहर में एंट्री होते ही गंदगी के कुछ ऐसे नजारे लोगों को देखने मिलते हैं, जिससे पहली बार शहर में आने वाले लोग दमोह के कितनी गंदगी हैं, कहकर ही जाते हैं। अक्सर जबलपुर, भोपाल व अन्य जगहों से आने वाले लोग इस तरह के गंदे नजारे देखकर दमोह के पसरी गंदगी पर चर्चा करने से भी नहीं चूकते हैं।

दरअसल, जबलपुर नाका से बायपास तक रोड किनारे बने डिवाइडर के आजू-बाजू ढेरों गंदगी पड़ी रहती हैं, इसे देखकर ऐसा लगता हैं जैसे कभी यहां सफाई हुई ही न हो। देखरेख के अभाव में डिवाइडर पर कटीले पौधे भी उग आए हैं, जो क्रॉसिंग के दौरान बाइक सवारों को घायल कर रहे हैं। सड़क के पॉलीटेक्निक साइड की बाउंड्री के पूरे हिस्से में बेजा गंदगी पसरी हुई है। जिससे यहां देखने में भी काफी बुरा लगता है। खास बात है कि प्रशासन ने पॉलीटेक्निक की बाउंड्री किनारे से बीते साल ही अतिक्रमण हटाए थे। साथ ही तार फेंसिंग करा दी थी, जिससे उक्त एरिया सुरक्षित रह सके, लेकिन अब आसपास के रहवासी उक्त खाली पड़ी जगह पर कचरा फेकने का काम करने लगे हैं। जिससे हाइवे किनारे बेजा गंदगी यहां देखने मिलती है। इतना ही नहीं डिवाइडर किनारे और सड़क किनारे धूल और कचरा जमा होने के कारण जैसे ही कोई बस या हैवी वाहन यहां से गुजरता है तो धूल के गुबार और कचरा भी उड़कर पीछे आ रहे बाइक सवारों के ऊपर जाता है, जिससे अनेक बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है।