Damoh News : वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की अटकी पेंशन, छोटे-छोटे खर्चों के लिए भी मोहताज

दमोह. वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों की जिंदगी इन दिनों मुश्किलों से गुजर रही है। तीन से चार माह से वृद्धावस्था पेंशन न मिलने के कारण यहां रहने वाले वृद्ध आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। आश्रम में निवासरत कुसुम रानी सोनी, लक्ष्मी रैकवार, प्रेमबाई ठाकुर, फूलबाई नामदेव, बेनी बाई यादव, अंबिका खरे, दरबारी अहिरवार सहित अन्य वृद्ध महिलाएं और पुरुष हर महीने मिलने वाली ६०० रुपए की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। अब तक यह राशि उनके खातों में नहीं पहुंची है।

पेंशन न मिलने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ा है। वृद्धाश्रम में भोजन की व्यवस्था तो होती है, परंतु व्यक्तिगत खर्चों के लिए, पूजा सामग्री, आवश्यक वस्तुएं खरीदने तक में उन्हें कठिनाई हो रही हैं। इन बुजुर्गों की आंखों में इंतजार और दिल में उम्मीद बाकी है। शायद अगली बार पेंशन आए तो कुछ दिन सुकून से गुजर सकें। समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग की यह पीड़ा प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े करती है।