दमोह में एक हफ्ते से केंद्रों पर नहीं डीएपी, बिना मन के नेनो डीएपी लेने मजबूर किसान

दमोह. जिले में रबी सीजन के लिए बखरनी जारी है, जबकि कुछ किसानों ने बोवनी भी शुरू कर दी है। इधर, मौजूदा समय में जब किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत डीएपी की है, तब बीते एक सप्ताह से जिले में डीएपी नहीं है। ऐसे में किसान परेशान है और खाद वितरण केंद्रों के चक्कर काटने मजबूर है। इसके लिए केंद्रों पर डीएपी नहीं है कि सूचना भी चस्पा कर दी गई हैं। ऐसे में मजबूर किसानों को एनपीके और नेनो डीएपी बॉटल खरीदने मजबूर किया जा रहा है। खास बात यह है कि नेनो डीएपी के बारे में किसान जानते नहीं हैं। किसानों का मानना है कि यदि समय पर डीएपी नहीं मिली तो खेत खराब हो जाएंगे और इससे उत्पादन पर भी फर्क पड़ेगा।