दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर मिला शव, गुबरा में मची सनसनी

बनवार. रविवार सुबह दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर गुबरा गांव में एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हाईवे किनारे शव पड़े होने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल जबेरा पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही जबेरा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच प्रारंभ की। पुलिस जांच में मृतक की पहचान दमोह निवासी दयाराम काढ़ेरे के रूप में हुई है।

थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान ने बताया कि परिजनों के अनुसार मृतक दयाराम काढ़ेरे तीन-चार दिन पूर्व घूमने के उद्देश्य से क्षेत्र में आए थे।

प्रारंभिक जांच में अत्यधिक ठंड के कारण मृत्यु की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जबेरा अस्पताल भेजा। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

पुरेनहाउ निवासी प्रीतम साहू ने बताया कि अशोक काढ़ेरे उनके पड़ोसी हैं और मृतक दयाराम काढ़ेरे उनके फूफा लगते हैं। पुलिस के माध्यम से सूचना मिलने पर अशोक काढ़ेरे मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके फूफा घूमने के लिए आए थे और गुबरा के पास मृत अवस्था में मिलने की खबर से परिवार गहरे सदमे में है।

घटनास्थल पर जबेरा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान के साथ प्रधान आरक्षक रणधीर सिंह, सैनिक शिव विश्वकर्मा, जानकी एवं एनआरएस राहुल दुबे सहित पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।