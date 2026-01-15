दमोह रेलवे स्टेशन पर सामान्य श्रेणी के लिए यात्री प्रतीक्षालय की मांग तेज

दमोह. दमोह रेलवे स्टेशन पर रोजाना ५ हजार से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, इनमें से अधिकांश यात्री सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले होते हैं, बावजूद इसके दमोह स्टेशन पर सामान्य श्रेणी का यात्री प्रतीक्षालय नहीं है। ऐसे में यात्री रेलवे स्टेशन के खुले परिसरों में जमीन पर बैठे नजर आते हैं तो रात के समय उसी परिसर में फट्टा डालकर सो भी जाते हैं। इस तरह की तस्वीरें पत्रिका में सामने आने के बाद से लगातार लोग और संगठन दमोह रेलवे स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षालय शुरू कराने की मांग करते नजर आ रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक संगठनों और जागरुक लोगों द्वारा डीआरएम पश्चिम मध्य रेल, जीएम और रेल मंत्री को भी ईमेल किए जा चुके हैं। जिसमें एक सूत्रीय मांग उठाई गई हैं। इस तरह यह अभियान लगातार तेज होता जा रहा है।

बुधवार को भी दो जागरुक युवाओं और एक संगठन ने ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। जागरुक युवा दीपक जैन और महेंद्र लोधी ने सामान्य श्रेणी के यात्री प्रतीक्षालय की मांग को लेकर ज्ञापन ईमेल किए गए। इसी तरह जैन युवा संगठन द्वारा भी ईमेल कर यह मांग रखी गई। ज्ञापन में बताया गया है कि दमोह रेलवे स्टेशन दमोह के अलावा पन्ना, कटनी, सागर जिले के हजारों यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। इनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के यात्री भी होते हैं, जिन्हें रात ९ बजे के बाद अपने घर पहुंचने का साधन नहीं मिलता है। ऐसे में रात के समय जो भी यात्री स्टेशन पर पहुंचते हैं, वह स्टेशन परिसर में ही अपनी रात बिताते है। ऐसे में सामान्य श्रेणी का यात्री प्रतीक्षालय नहीं होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोजाना अनेक यात्रियों को खुले आसमान के नीचे भी सोते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में रेलवे प्रशासन को चाहिए कि सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए भी एक प्रतीक्षालय रेलवे स्टेशन पर बनाया जाए। जल्द ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।