15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

दमोह रेलवे स्टेशन पर सामान्य श्रेणी के लिए यात्री प्रतीक्षालय की मांग तेज

अभियान- आधा दर्जन संगठन और जागरुक युवा कर चुके हैं डीआरएम को ईमेल

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Jan 15, 2026

अभियान- आधा दर्जन संगठन और जागरुक युवा कर चुके हैं डीआरएम को ईमेल

अभियान- आधा दर्जन संगठन और जागरुक युवा कर चुके हैं डीआरएम को ईमेल

दमोह. दमोह रेलवे स्टेशन पर रोजाना ५ हजार से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, इनमें से अधिकांश यात्री सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले होते हैं, बावजूद इसके दमोह स्टेशन पर सामान्य श्रेणी का यात्री प्रतीक्षालय नहीं है। ऐसे में यात्री रेलवे स्टेशन के खुले परिसरों में जमीन पर बैठे नजर आते हैं तो रात के समय उसी परिसर में फट्टा डालकर सो भी जाते हैं। इस तरह की तस्वीरें पत्रिका में सामने आने के बाद से लगातार लोग और संगठन दमोह रेलवे स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षालय शुरू कराने की मांग करते नजर आ रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक संगठनों और जागरुक लोगों द्वारा डीआरएम पश्चिम मध्य रेल, जीएम और रेल मंत्री को भी ईमेल किए जा चुके हैं। जिसमें एक सूत्रीय मांग उठाई गई हैं। इस तरह यह अभियान लगातार तेज होता जा रहा है।
बुधवार को भी दो जागरुक युवाओं और एक संगठन ने ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। जागरुक युवा दीपक जैन और महेंद्र लोधी ने सामान्य श्रेणी के यात्री प्रतीक्षालय की मांग को लेकर ज्ञापन ईमेल किए गए। इसी तरह जैन युवा संगठन द्वारा भी ईमेल कर यह मांग रखी गई। ज्ञापन में बताया गया है कि दमोह रेलवे स्टेशन दमोह के अलावा पन्ना, कटनी, सागर जिले के हजारों यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। इनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के यात्री भी होते हैं, जिन्हें रात ९ बजे के बाद अपने घर पहुंचने का साधन नहीं मिलता है। ऐसे में रात के समय जो भी यात्री स्टेशन पर पहुंचते हैं, वह स्टेशन परिसर में ही अपनी रात बिताते है। ऐसे में सामान्य श्रेणी का यात्री प्रतीक्षालय नहीं होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोजाना अनेक यात्रियों को खुले आसमान के नीचे भी सोते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में रेलवे प्रशासन को चाहिए कि सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए भी एक प्रतीक्षालय रेलवे स्टेशन पर बनाया जाए। जल्द ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 10:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह रेलवे स्टेशन पर सामान्य श्रेणी के लिए यात्री प्रतीक्षालय की मांग तेज

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मकर संक्राति पर लोगों ने लगाई बुढ़की, भगवान के समक्ष टेका माथा

जटाशंकर में उमड़ी भक्तों की भीड़
दमोह

एमपी के बीजेपी नेता की पुत्री का दुखद निधन, सांसद की 6 साल की मासूम ने दिल्ली के एम्स में दम तोड़ा

Death of Damoh MP Rahul Singh Lodhi's daughter Sanstha Singh
दमोह

‘हम दोनों की शादी कराओ…’ जब बात नहीं बनी तो लड़का-लड़की ने खाया जहर

दमोह

गोलमाल सहित अनेक फिल्मों में अदाकारी दिखा चुके कलाकार मुकेश तिवारी से बात

बुंदलेखंड में फिल्म निर्माण, शूटिंग के अनेक लोकेशन, बदलेगा परिदृश्य मैं अखबार का ही प्रोडक्ट हूं, युवा अखबार जरूर पढ़े दमोह में बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे
दमोह

MP में बनेगी ‘Bollywood’ जैसी फिल्म इंडस्ट्री, जल्द तैयार होगा रोडमैप

Culture minister announced to create new film industry in Bundelkhand film festival damoh mp news
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.