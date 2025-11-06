जिला अस्पताल में बढ़ा डायलिसिस का दबाव, 6 मशीनों से रोजाना 24 मरीजों का इलाज

दमोह जिले में किडनी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे जिला अस्पताल का डायलिसिस सेंटर भारी दबाव में आ गया है। अस्पताल में फिलहाल आठ मशीनें हैं, जिनमें से छह ही चालू हैं। इन पर रोजाना 18 से 24 मरीजों की डायलिसिस की जा रही है। रविवार को यूनिट बंद रहती है, लेकिन बाकी छह दिन मशीनें लगातार चलती रहती हैं।