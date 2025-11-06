जिला अस्पताल में बढ़ा डायलिसिस का दबाव, 6 मशीनों से रोजाना 24 मरीजों का इलाज

6 मशीनों से रोजाना 24 मरीजों का इलाज
दमोह जिले में किडनी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे जिला अस्पताल का डायलिसिस सेंटर भारी दबाव में आ गया है। अस्पताल में फिलहाल आठ मशीनें हैं, जिनमें से छह ही चालू हैं। इन पर रोजाना 18 से 24 मरीजों की डायलिसिस की जा रही है। रविवार को यूनिट बंद रहती है, लेकिन बाकी छह दिन मशीनें लगातार चलती रहती हैं।
मिशन अस्पताल बंद होने के बाद से हालात और बिगड़े हैं। अब आसपास के जिलों, छतरपुर, पन्ना और जबलपुर के मरीज भी दमोह जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं। नतीजतन, अस्पताल में वेङ्क्षटग लिस्ट लंबी होती जा रही है। एक मरीज की डायलिसिस होने के बाद उसे अगली बारी तीन से सात दिन बाद ही मिलती है।
हालही में दमोह विधायक व पूर्व वित्तमंत्री जयंत मलैया ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ पटेल ने दो मशीनों के कंडम होने की बात बताई थी। विधायक मलैया ने शासन स्तर जल्द व्यवस्था कराने को कहा था।
अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यूनिट में अपेक्स इंटरनेशनल कंपनी के 15 कर्मचारी व टेक्नीशियन कार्यरत हैं, जो सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी अस्पताल की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई बार मरीजों को निजी अस्पताल या दूसरे जिलों की ओर भेजना पड़ता है।
मेडिसिन विशेषज्ञ और सिविल सर्जन डॉ. प्रहलाद पटेल बताते हैं कि जिले में डायबिटी•ा और हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ते मामले किडनी रोगियों की संख्या बढऩे का प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में पानी की गुणवत्ता और दवाओं के अनियंत्रित सेवन को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है।
जिला अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक, डायलिसिस मरीजों में 70 प्रतिशत पुरुष और 30 प्रतिशत महिलाएं हैं। जबकि 60 प्रतिशत मरीज 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। हेपेटाइटिस से ग्रस्त मरीजों के लिए अलग चेयर है। इस बीमारी से पीडि़त मरीज महीने में एक-दो ही आते हैं।
कुल मशीनें 8, 6 चालू, 2 बंद।
प्रतिदिन डायलिसिस 18,24 मरीज
रविवार: यूनिट बंद
संचालन: अपेक्स इंटरनेशनल कंपनी
स्टाफ व टेक्नीशियन: 15
महिला मरीज: लगभग 30
पुरुष मरीज: लगभग 70:
बाहरी जिलों से आने वाले मरीज: छतरपुर, पन्ना, जबलपुर।
दो कंडम मशीनों के संबंध में कंपनी को पत्र लिखा है। हर रोज 20 से अधिक मरीजों की डायलिसिस हो रही है। यह बात सही है कि किडनी रोग के मरीज बढ़ रहे हैं। -डॉ. प्रहलाद पटेल, सिविल सर्जन
