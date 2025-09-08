साल भर बाद भी नहीं बदली व्यवस्था, ब्लैक स्पॉट बनता जा रहा किल्लाई नाका

दमोह. शहर के बीचों-बीच स्थित बस स्टैंड से बसों का नया रूट चार्ट घोषित हुए एक साल बीत चुका है, लेकिन अब तक व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं किया जा सका है। नए रूट के बाद बस स्टैंड से किल्लाई नाका रोड और नाका हैवी लोड बढ़ गया है, जिससे यह पूरी तरह ब्लैक स्पॉट बन गया है। यहां दो जानें भी जा चुकी हैं, जबकि ५० से ज्यादा लोग यहां गिर, भिड़कर घायल हो चुके हैं। इसके बाद भी अब तक बसों के रूट और चौराहे की व्यवस्थाओं को नहीं बदला जा सका है। विदित हो कि पत्रिका के अभियान के बाद सड़क सुरक्षा समिति ने बसों का नया रूटमेप बनाया था। हालांकि, बाद में किल्लाई नाका पर बढ़ रहे लोड को ध्यान में रखते हुए इसमें आंशिक बदलाव किए जाना थे, जो अब तक नहीं हो सके हैं।