Before Budget 2026 : किसानों की आय दोगुनी नहीं, कर्ज जरूर बढ़ा



. मूंग और सोयाबीन एमएसपी से बाहर

दलहन और तिलहन फसलों की स्थिति और भी खराब रही। मूंग और सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पर बहुत सीमित या नाममात्र रही। कई किसानों को अपनी उपज बाजार में एमएसपी से काफी कम दाम पर बेचनी पड़ी। इससे न केवल मुनाफा खत्म हुआए बल्कि लागत निकालना भी मुश्किल हो गया। सोयाबीन इस बार भावांतर योजना से खरीदा गयाए जिसमें गड़बड़ी के कारण व्यापारियों का भुगतान भी अटका है। जबकि ३५०० रुपए क्विंटल से कम बिकने पर इसका लाभ भी किसानों को नहीं मिला है।