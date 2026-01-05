दमोह में राजनगर में हाइड्रिला का संक्रमण, उसी से डेढ़ महीने से हो रही शहर में पेयजल सप्लाई



दरअसल, बीते अनेक महीनों से सीधे जुझार में ब्यारमा नदी पर बने इंटेकबेल से सीधे फिल्टर प्लांट पर सप्लाई दी जा रही थी। जिसका कारण राजनगर में जमा पानी में आ रहा पीलापन और बदबू बताया जा रहा था। जिसका कारण राजनगर में हाइड्रिला का संक्रमण अधिक होना बताया जा रहा था। इसके उपचार के लिए हजारों क्विंटल चूना भी राजनगर में डाला गया, लेकिन स्थायी उपचार नहीं हो सका। ऐसे में अब राजनगर के पानी को केवल इमरजेंसी में ही उपयोग किया जा रहा था, जबकि जुझार से सीधी सप्लाई ली जा रही थी। मौजूदा समय में अमृत २.० के तहत दूसरी पाइप लाइन का काम शुरू गया है, जिसके तहत राजनगर में भी कुछ काम होना है। ऐसे में डेढ़ महीने से राजनगर का ही पानी लिया जा रहा है और आगे एक से डेढ़ महीने और इसी तालाब से पानी लिया जा सकता है।