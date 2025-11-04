दमोह में फिसड्डी रिजल्ट देने वाले स्कूलों पर फोकस, छह माही से ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी

शिक्षकों को इन बिंदुओं पर देना होगा विशेष ध्यान

1- दैनिक प्रश्न अभ्यास: प्रत्येक कक्षा की शुरुआत 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मौखिक या लिखित अभ्यास से कराएं।

२- उत्तर लेखन पर फोकस: छात्रों को उत्तर लिखने का सही तरीका और मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करने की आदत डालें।

3- समय प्रबंधन: 3 घंटे के पेपर के हिसाब से हर प्रश्न के लिए समय बांटने की रणनीति बताएं।

4- ब्लैकबोर्ड सारांश: हर पाठ के अंत में ब्लैकबोर्ड पर संक्षेप नोट्स लिखवाकर दोहराव कराएं।

५- ग्रुप डिस्कशन: कठिन विषयों पर छोटे समूहों में चर्चा करवाकर आत्मविश्वास बढ़ाएं।

६- पुराने प्रश्नपत्रों का अभ्यास: पिछले 5 वर्षों के पेपर से संभावित प्रश्न तैयार कर हल करवाएं।

7- कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान: छात्रों की लिस्ट बनाएं और उन्हें अतिरिक्त समय दें।

8- प्रेरणात्मक वार्ता: परीक्षा भय कम करने के लिए मोटिवेशनल बातें और सफलता की कहानियां साझा करें।