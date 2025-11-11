दमोह में गरीबों को मकान मिला नहीं, 4 हजार से अधिक आवेदन कर दिए निरस्त

अपात्रों को जारी हो गई राशि

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी राशि का पात्र वहीं हितग्राही होता है, जिसके पास या तो प्लॉट हो या कच्चा मकान। इसके अलावा अन्य कोई पात्रता नहीं है, लेकिन शहर में १० हजार से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका हैं, इनमें से २० प्रतिशत ऐसे परिवार भी बताए जाते हैं, जो कि योजना की पात्रता भी नहीं रहते हैं। कुछ वार्डों में एक ही परिवार के तीन-तीन भाइयों, सरकारी कर्मचारियों, पक्के घर में रहने वालों, आर्थिक रूप से संपन्न लोगों और कुछ साल में ही वार्ड में रहने आए लोगों को भी योजना का लाभ दे दिया गया है। जिसकी शिकायतों के बाद भी जांच भी चल रही हैं।

वर्शन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी आवेदन बीएलसी के तहत बचे थे, सभी निरस्त कर दिए गए हैं। २.० के तहत फार्म जमा हो रहे हैं, जिसके तहत लोग आवेदन कर सकते हैं। एएचपी योजना भी फेस-१ के तहत ३० दिसंबर से बंद हो जाएगी। इनके आवेदन भी निरस्त किए जाएंगे।

अशोक पाठक, प्रधानमंत्री आवास प्रभारी उपयंत्री नगरपालिका दमोह