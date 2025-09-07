Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दमोह

इस गांव में पक्का घर बनाने से होती थी मौत! दशकों बाद बनें 76 पक्के मकान और फिर…

MP News: 'पक्का घर बनाने से घर में सांप आते हैं और दंश से मौत हो जाती है' इस अंधविश्वास के चलते ग्रामीण दशकों से कच्चे मकानों पर रह रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि कई बार जब किसी ने पक्का घर बनाने की कोशिश की, तो लोग ही उसे रोक देते थे....। पढ़ें पूरी खहर

दमोह

Avantika Pandey

Sep 07, 2025

mp news damoh village
mp news (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: पीएम आवास योजना(PM Awas Yojana) ने दमोह के करैया राख गांव में दशकों पुरानी धारणा को तोड़ दिया है। 'पक्का घर बनाने से घर में सांप आते हैं और दंश से मौत हो जाती है' इस अंधविश्वास के चलते ग्रामीण दशकों से कच्चे मकानों पर रह रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि कई बार जब किसी ने पक्का घर बनाने की कोशिश की, तो लोग ही उसे रोक देते थे। धीरे-धीरे यह परंपरा इतनी गहरी हो गई कि पूरे गांव में पक्के मकान की कल्पना तक खत्म हो गई। पीएम आवास योजना के बाद अब तक 91 घर स्वीकृत हुए तो 76 पक्के मकानों में ग्रामीणों ने गृह प्रवेश भी कर लिया।

ग्राम पंचायत के अन्य गांवों में भी तेजी से काम

झागरीः 47 में से 44 आवास पूर्ण, 3 निर्माणाधीन
रैपुरः 76 में से 67 आवास पूर्ण, 9 निर्माणाधीन
करैया राखः 91 में से 76 आवास पूर्ण, 15 निर्माणाधीन

ये भी पढ़ें

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बंगले में डकैती की कोशिश, हथियारबंद डकैतों ने की तोड़फोड़
इंदौर
indore Robbery at Jitu Patwari House

योजना ने बदली सोच

प्रधानमंत्री आवास योजना(PM Awas Yojana) की शुरुआत हुई, तो प्रशासन और पंचायत पदाविकारियों ने लगातार ग्रामीणों को समझाया कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। उन्होंने बताया कि पक्के घर सुरक्षित होते हैं। आसपास के गांवों में बने पक्के मकान और वहां के खुशहाल परिवारों को देखकर करैया राख के लोग भी प्रभावित हुए और योजना का लाभ लेने आगे आए।

जीवनस्तर में बड़ा बदलाव

इस वित्त वर्ष में करैया राख गांव को पीएम आवास योजना के तहत 91 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 76 आवास पूरी तरह तैयार होकर हितग्राहियों को आवंटित किए जा चुके हैं। शेष 15 आवास निर्माणाधीन हैं। इवर, पक्के घर मिलने से ग्रामीणों के जीवनस्तर में बड़ा बदलाव आया है और वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के सभी जिलों में ‘अतिभारी बारिश’ से राहत, 48 घंटे बाद तांडव करेगा मानसून
भोपाल
mp weather

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 09:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / इस गांव में पक्का घर बनाने से होती थी मौत! दशकों बाद बनें 76 पक्के मकान और फिर…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट