इस गांव में पक्का घर बनाने से होती थी मौत! दशकों बाद बनें 76 पक्के मकान और फिर…

MP News: पीएम आवास योजना(PM Awas Yojana) ने दमोह के करैया राख गांव में दशकों पुरानी धारणा को तोड़ दिया है। 'पक्का घर बनाने से घर में सांप आते हैं और दंश से मौत हो जाती है' इस अंधविश्वास के चलते ग्रामीण दशकों से कच्चे मकानों पर रह रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि कई बार जब किसी ने पक्का घर बनाने की कोशिश की, तो लोग ही उसे रोक देते थे। धीरे-धीरे यह परंपरा इतनी गहरी हो गई कि पूरे गांव में पक्के मकान की कल्पना तक खत्म हो गई। पीएम आवास योजना के बाद अब तक 91 घर स्वीकृत हुए तो 76 पक्के मकानों में ग्रामीणों ने गृह प्रवेश भी कर लिया।