दमोह में महात्मा गांधी: लोगों ने गुरुद्वारा में ही स्थापित करा दी गांधी की मूर्ति

दमोह. स्वच्छता, नशामुक्ति और जातपात से दूर उनके उपदेश आज भी लोगों के दिलों में हैं। दमोह में जिस बस्ती में गांधी आए थे, वहां के लोगों के दिल में वह महात्मा की तरह बस गए। यही वजह थी कि गांधी ने जिस गुरुद्वारा की स्थापना की, उसी गुरुद्वारे में लोगों ने गांधीजी की प्रतिमा भी स्थापित कर दी है। तब से लगातार बजरिया वार्ड में स्थित गुरुद्वारा में जब भी कोई गुरुग्रंथ साहिब के दर्शन के लिए पहुंचता है, तो पहले उन्हें महात्मा गांधी के स्टेच्यू के दर्शन होता है।

दरअसल, 1933 में दमोह पहुंचे महात्मा गांधी ने न सिर्फ नशा और गलत आचरण के विरुद्ध अलख जगाई, बल्कि समाज सुधार के लिए धर्म स्थल की स्थापना भी की थी। गांधी दमोह के हरिजन वार्ड में गुरुद्वारा की स्थापना करके गए थे, जो अब भी यहां बना हुआ है। महात्मा गांधी मध्यप्रदेश के दमोह में भी 2 दिसंबर 1933 को आए थे। बताते है कि महात्मा गांधी सागर के अनंतपुरा बलेह होते हुए दमोह पहुंचे थे, जिनका व्यापारियों ने मोरगंज गल्ला मंडी में जोरदार स्वागत किया था। वह भी साथ हो लिए और महात्मा गांधी के आह्वान पर वह भी उनके आंदोलनों की राह पर चल पड़े।

उस दौरान मोरगंज गल्ला मंडी में व्यापारियों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें अपार भीड़ मौजूद थी। इस दौरान यहां एक गुरुद्वारे की नींव भी रखी थी। साथ ही उन्होंने संदेश दिया था कि आप लोग शराब छोड़ दें, उसके बाद वार्ड के लोगों ने भी प्रण लिया और उसके बाद शराब छोड़ दी।

इस बस्ती में सभी लोग गुरु नानक देव के बताए मार्ग कर्म करो, जप करो और दान करो के मूल वाक्य को अपनाए हुए हैं। यहां रहने वाले युवा प्रांशुल बताते हैं कि उनके परिजन बताते है कि जब महात्मा गांधी आए और उन्होंने लोगों को नशा मुक्त करते हुए एक धर्म की राह पर चलने को कहा। उस दौरान हरिजन वार्ड के लोग गुरुनानक देव के सिद्दांतों को मानते थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने स्वयं अपने हाथों से गुरुद्वारा की नींव रखी। जहां पूरे प्रदेश में सबसे बड़े गुरुग्रंथ साहिब स्थापित है।

इस गुरुद्वारा से जुड़े बृजेश बृज बताते हैं कि उनके बुजुर्गों की विरासत को बाल्मिकी समाज के लोग संभाले हुए हैं और गुरुवाणी पढऩा इस वार्ड के बच्चे भी जानते हैं। यहां के लोगों को अभी भी लगता है कि महात्मा गांधी की आत्मा यदि कहीं बसती है तो वह दमोह के इसी गुरुद्वारे में ही बसी हुई है। यही कारण है कि गुरुद्वारा के प्रवेश में ही गांधी जी का स्टेच्यू भी बनाया गया है।