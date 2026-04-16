हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी रिजल्ट 2025-26 दमोह जिला : प्रदेश में फिसड्डी

हर बार ही तरह इस बार भी हाई और हायर सेकेंडरी परीक्षा में छात्राओं ने ही बाजी मारी है। हायर सेकेंडरी परीक्षा में 10 प्रतिशत अधिक छात्राएं पास हुई हैं। कुल 2891 छात्र पास हुए, जिनका पासिंग प्रतिशत 55.71 रहा। जबकि कुल 4111 छात्राएं पास हुईं, जिनका पासिंग प्रतिशत 65.27 रहा। इसी तरह हाईस्कूल में भी 9 प्रतिशत अधिक रिजल्ट छात्राओं का रहा। कुल 3856 छात्र पास हुए, जिनका पासिंग प्रतिशत 54.91 रहा, जबकि कुल 5231 छात्राएं पास हुईं, जिनका पासिंग प्रतिशत 63.45 रहा।