दमोह

कुंडलपुर मे भगवान वांसुपूज्य के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर निर्वाण लाडू चढ़ाया

श्रीजी की शोभायात्रा निकाली गई

दमोह

Samved Jain

Sep 08, 2025

श्रीजी की शोभायात्रा निकाली गई
श्रीजी की शोभायात्रा निकाली गई

दमोह. सिद्धक्षेत्र कुंडलपुर में दशलक्षण महापर्व पर विविध धार्मिक आयोजनों चल रहा है। इस अवसर पर बड़ेबाबा मंदिर में प्रात: भक्तामर महामंडल विधान, बड़े बाबा का अभिषेक, शांतिधारा, रिद्धिकलश, पूजन, विधान हो रहा है। विद्याभवन में प्रात: अभिषेक पूजन, दोपहर मे प्रतिदिन विधान का आयोजन भक्ति भावपूर्वक किया जा रहा है।
दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन प्रथम अभिषेक, शांतिधारा, रिद्धिकलश करने एवं भगवान वांसुपूज्य के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य संभव शरद स्वाति किरण जैन जबलपुर, सुशीला ठौरा परिवार संधारा कोटा, जिनेंद्र शरण मुकेश जैन इंदौर, ब्रम्हचारी नितिन भैया निपुण सूरज डॉ. निशांत जैन बांदकपुर बेंगलुरु ,राजकुमार अमोल पिंडरई, सुखपाल जैन नवीन जैन दिल्ली, सूरज विवेक सुरेशचंद जैन भेड़ाघाट जबलपुर, प्रकाश नेहा प्राजंली प्रगति जैन परिवार दमोह, शैलेंद्र नरेंद्र कुमार जैन जबलपुर निर्वाण लाडू, महेंद्र नितिन सुमित जैन बेंगलुरु, विग्रेडियर देवेंद्र जैन पुणे, ऋषभ सिंघई दमोह अनूप सतभैया टीकमगढ़, प्रवीण अरूणा अंकुर परिवार दिल्ली, प्रवीण आर्जव जैन पहाड़ी निवार, राजेश संजय ललितपुर, कैलाश चंद जैन गुडग़ांव आदि ने प्राप्त किया।
दोपहर में शिखर मंदिर से गाजे बाजे के साथ श्रीजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालु भक्तों ने नाचते गाते कुण्डलपुर नगर भ्रमण करते हुए स्थानीय विद्या भवन में अभिषेक शांतिधारा आदि धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। अभिषेक शांतिधारा का सौभाग्य गोकुलचंद्र आदित्य जैन कुण्डलपुर को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विधानाचार्य ब्रह्मचारी मनोज भैया, अनिल पुजारी, ब्रह्मचारिणी हेमा दीदी, रानी दीदी कर्नाटक, तपस्वी उपवास करने वालों का सम्मान किया गया । प्रतिदिन विधान ब्रह्मचारी मनोज भैया दमोह ,अनिल पुजारी कुंडलपुर के द्वारा कराया गया। दशधर्म पर प्रवचन प्रतिदिन ब्रह्मचारिणी हेमा दीदी कर्नाटक द्वारा दिए गए। बड़े बाबा मंदिर में सायंकाल भक्तामर दीप अर्चना एवं पूज्य बड़े बाबा की संगीतमय महाआरती में श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया।

Published on:

08 Sept 2025 04:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / कुंडलपुर मे भगवान वांसुपूज्य के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर निर्वाण लाडू चढ़ाया

