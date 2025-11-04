दमोह में पार्किंग न फायर सेफ्टी, फिर भी संचालित हो रहे मैरिज गॉर्डन

दमोह. ग्यारस पूजन के साथ-साथ शादी का सीजन एक बार शुरू होने वाला है। ऐसे में जिन घरों में शादियां हैं, वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही बारात घरों की बुकिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन नगरपालिका ने अब तक ऐसे बारात घरों को चिन्हित कर अल्टीमेटम नहीं दिया हैं, जहां न तो पार्किंग की व्यवस्था है और न ही फायर सेफ्टी और कचरा प्रबंधन की। बीते सीजन में जरूर कुछ बारात घरों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके कोई व्यवस्था बारात घरों में देखने नहीं मिल रही हैं, ऐसे में बारातघरों से होने वाली अव्यवस्थाओं का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा।

शहर में जबलपुर रोड के अलावा मोहल्ले व कॉलोनियों में विवाह घर मैरिज गार्डन और होटल खुल गए हैं। जहां शादियों का सीजन शुरू होते ही शादियों की धूम शुरू हो जाती है। बगैर अनुमति के चलने वाले मैरिज गार्डन अधिकतर या तो धनाढ्यों के हैं या दबंगों के, जो शादियों की बुकिंग के नाम पर डेढ़ से तीन लाख रुपए तक वसूलते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं देते हंै। संबंधित अधिकारियों में मैरिज गार्डन, होटल संचालकों के सत्ता से जुड़े राजनेताओं से संबंध होने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई का साहस तक नहीं उठा पा रहे हैं।