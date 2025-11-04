अब विद्यार्थी को एक या दो वर्ष के पीजी कार्यक्रम और एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा के विकल्प

एग्जिट और प्रमोशन की सुविधा

विद्यार्थी प्रथम वर्ष के अंत में एग्जि़ट विकल्प चुन सकते हैं, जिससे उन्हें पीजी डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी ने किसी सेमेस्टर में कुल 22 क्रेडिट में से कम से कम 40 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित की हैं, तो वह एटीकेटी के साथ अगले सेमेस्टर में प्रमोशन पा सकेगा। नीति के तहत विद्यार्थी एक साथ दो शैक्षणिक कायक्रम कर सकेंगे। एक फुल टाइम फिजिकल मोड में और दूसरा ओपन/ऑनलाइन मोड में, बशर्ते परीक्षा समय में ओवरलैप न हो। दो वर्षीय पीजी कार्यक्रम अधिकतम 4 वर्षों में और एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम 2 वर्षों में पूर्ण किया जा सकेगा।

-भाषा और समावेशिता पर जोर

नई नीति के तहत उच्च शिक्षा में अब भाषा कोई बाधा नहीं होगी। आट्र्स, सोशल साइंस, एजुकेशन आदि विषयों में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में अध्ययन की सुविधा होगी। विज्ञान विषयों में भी द्विभाषिक हिंदी-अंग्रेज़ी विकल्प दिए जाएंगे। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को समान अवसर मिलेंगे। ग्रेडिंग प्रणाली अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। आउटस्टेंडिंग, ए प्लस, एबी प्लस, बी, सी, पी, एफ एबी आदि।