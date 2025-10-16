दमोह में पुष्य नक्षत्र के दूसरे दिन बाजार के हर सेक्टर में रही बहार

दीपावली के पहले पुष्य नक्षत्र पर सबसे अधिक रौनक ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिली। कार, ट्रैक्टर और बाइक की जमकर बिक्री हुई। साथ ही ​बुकिंग भी इस दौरान लोगों ने की। शोरूम संचालकों के मुताबिक इस बार खरीदी का उत्साह पिछले साल की तुलना में अधिक रहा। किसान वर्ग ने ट्रैक्टर की खरीदी में विशेष रुचि दिखाई, वहीं युवाओं ने नई बाइक और कार को प्राथमिकता दी। कुबेर ट्रैक्टर के आदित्य राय ने बताया कि किसानों ने ट्रैक्टर की खरीदी और बुकिंग शुरू करा दी है। पुष्य नक्षत्र पर अधिकांश किसानों ने बुकिंग कराई है।