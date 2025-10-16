Patrika LogoSwitch to English

दमोह

दमोह में पुष्य नक्षत्र के दूसरे दिन बाजार के हर सेक्टर में रही बहार

दमोह में दीपावली के पहले दो दिनों के हुए पुष्य नक्षत्र के दूसरे दिन बुधवार केा भी जिले का बाजार पूरी तरह रौनक से सराबोर रहा। सुबह से ही शुभ मुहूर्त में खरीदी करने के लिए लोगों की भीड़ दुकानों और शोरूम्स पर उमड़ पड़ी। परंपरा के अनुसार

2 min read

दमोह

image

Hamid Khan

Oct 16, 2025

ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में रही रौनक

ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में रही रौनक

ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में रही रौनक

दमोह में दीपावली के पहले दो दिनों के हुए पुष्य नक्षत्र के दूसरे दिन बुधवार केा भी जिले का बाजार पूरी तरह रौनक से सराबोर रहा। सुबह से ही शुभ मुहूर्त में खरीदी करने के लिए लोगों की भीड़ दुकानों और शोरूम्स पर उमड़ पड़ी। परंपरा के अनुसार इस दिन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना चांदी की खरीदी को शुभ माना जाता है। यही कारण रहा कि बाजार में दिनभर ग्राहकों की भीड़ बनी रही।

दीपावली के पहले पुष्य नक्षत्र पर सबसे अधिक रौनक ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिली। कार, ट्रैक्टर और बाइक की जमकर बिक्री हुई। साथ ही ​बुकिंग भी इस दौरान लोगों ने की। शोरूम संचालकों के मुताबिक इस बार खरीदी का उत्साह पिछले साल की तुलना में अधिक रहा। किसान वर्ग ने ट्रैक्टर की खरीदी में विशेष रुचि दिखाई, वहीं युवाओं ने नई बाइक और कार को प्राथमिकता दी। कुबेर ट्रैक्टर के आदित्य राय ने बताया कि किसानों ने ट्रैक्टर की खरीदी और बुकिंग शुरू करा दी है। पुष्य नक्षत्र पर अधिकांश किसानों ने बुकिंग कराई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम पर भी ग्राहकों का उत्साह देखने लायक रहा। एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉ​शिंग मशीन और मोबाइल की खरीदी जमकर हुई। महिलाओं ने सोना चांदी के आभूषणों की खरीदी कर पर्व को खास बनाया। वहीं बाइक खरीदने भी भीड़उमड़ पड़ी। इंडिया ऑटो सेंटर के गुरजोतङ्क्षसह गांधी ने बताया कि पुष्य नक्षत्र पर बड़ी संख्या में लोगों ने बाइक खरीदी और बुकिंग भी अधिक मात्रा में हुई है।

जिले में दो दिनों के भीतर करीब २ करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। इस खरीदी ने बाजार को नई ऊर्जा दी है। व्यापारियों ने भी ग्राहकों का उत्साह देखकर संतोष जताया और इसे अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत बताया। पुष्य नक्षत्र पर खरीदी त्योहारों के सीजन की जोरदार शुरुआत मानी जा रही है। आने वाले दिनों में दीपावली तक बाजार में और अधिक रौनक रहने की संभावना जताई जा रही है।

Published on:

16 Oct 2025 02:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में पुष्य नक्षत्र के दूसरे दिन बाजार के हर सेक्टर में रही बहार

