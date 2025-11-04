Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

15 विद्यालयों के प्राचार्यों ने संकल्प लिया कि इस वर्ष अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत लाएंगे

सीसीटीवी निगरानी में होगी छ:माही परीक्षाए वार्षिक परीक्षा जैसी होगी सख्ती, प्राचार्यों की बैठक दो सत्रों में संपन्न

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Nov 04, 2025

दमोह. जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को दो सत्रों में विभाजित किया गया था। प्रथम सत्र में उन विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक ली गई, जिनके स्कूलों के परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या उससे अधिक रहे हैं। द्वितीय सत्र में ऐसे विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई, जिनके परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से कम रहे हैं। बैठक के दौरान दोनों श्रेणियों के विद्यालयों के लिए अलग-अलग रणनीति तैयार की गई।
कलेक्टर ने कहा शिक्षा विभाग की पूरी टीम रणनीति फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं को अब केवल ढाई महीने का समय बचा हैं। इस दृष्टि से चीजों की तेजी से तैयारी करनी हैं और यह संकल्प सभी ने प्राचार्यों ने व्यक्त किया कि जिन स्कूलों में परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत के लगभग आया था, वह इस परिणाम को 80 से 90 प्रतिशत तक लेकर जाएं, जहां 80-90 प्रतिशत के बीच में आया था, वह इसको 95 से 100 प्रतिशत लेकर आएंगे।
उन्होंने बताया लगभग 15 विद्यालयों के प्राचार्यों ने आज हमारे सामने यह संकल्प व्यक्त किया कि इस बार हम अपना परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत लेकर कर आएंगे और वो लोग पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करेंगे। साथ ही दूसरी बैठक में बाकी लोगों से डिस्कस किया गया। जहां परीक्षा परिणाम अपेक्षा से काफी कमजोर हैं उसके लिए भी एक रणनीति बनाकर के अगले ढाई महीने के लिए उसको बहुत तेजी से लागू करेंगे, ताकि हमारे बच्चों के परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे हैं।
कलेक्टर ने कहा दूसरी चीज जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, पिछले वार्षिक परीक्षा जो हमने पिछली बार कराई थी। वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई थी। इस बार वार्षिक परीक्षा की भांति ही जो छह माही परीक्षा भी नवम्बर के फस्र्ट वीक में प्रारंभ होगी, वो पूरी परीक्षा बिल्कुल वैसे कराएंगे जैसे वार्षिक परीक्षा होती हैं, बिल्कुल बोर्ड की परीक्षाओं की तरह परीक्षा होगी। सीसीटीव्ही की निगरानी में होगी, बहुत सख्त मॉनिटरिंग करेंगे ताकि इसके दो फायदे होंगे, इसमें तीन घंटे बैठ कर लिखने की आदत बनेगी और ये आदत उनको वार्षिक परीक्षा में काम आएगी। उन्होंने बताया दूसरी चीज पिछली बार सीसीटीव्ही कैमरे पहली बार लगाए गए थे, तो कई बार बच्चों को थोड़ा असहजता की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी कि यह नई क्या व्यवस्था लागू हुई। इस बार उसका एक प्रैक्टिस स्टेशन रिहर्सल जिसको कहते हैं, अभी कर लेंगे। आगे जब बार्षिक परीक्षाओं में यह होगा तब ऐसी स्थिति में उनको दिक्कत ना आए। जिन स्कूलों में सीसीटीव्ही कैमरे नहीं वहां पर हमारा अलग निरीक्षण दल तैनात रहेंगे जो सीसीटीव्ही कैमरों की भरपाई करेंगे। बोर्ड के 84 परीक्षा केंद्र हैं, लेकिन यहां बाकी परीक्षाओं के कई ओर केंद्र भी है तो वहां पर दिक्कत ना आए, इसके लिए व्यवस्था की गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी सहित संस्थाओं के प्राचार्य मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 09:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / 15 विद्यालयों के प्राचार्यों ने संकल्प लिया कि इस वर्ष अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत लाएंगे

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो रेल दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं, अब रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मटेरियल हटाएगा विभाग

एक्सपोज- आरपीएफ ने रेलवे के सभी विभागों से ट्रैक के आसपास रखे मटेरियल सूची तैयार की, हटाने की कार्रवाई नहीं
दमोह

Damoh News : पीआइसी में आए थे 167 प्रस्ताव, डेढ़ महीने बीत गए, नहीं हुआ क्रियान्वयन

शहर विकास के मुद्दों को किया जा रहा दरकिनार, पीआइसी नहीं होने पर कलेक्टर तक ने किया था पत्र जारी, ८ महीने से परिषद भी अटकी
दमोह

कूपन सिस्टम ने रोकी किसानों की भीड़, 3 बोरी से संतुष्ट नहीं किसान

fertilizer
दमोह

अब विद्यार्थी को एक या दो वर्ष के पीजी कार्यक्रम और एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा के विकल्प

नवाचार- नई उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत एग्जिट और प्रमोशन की भी सुविधा
दमोह

बाजार में भाजी, लेकिन थाली से दूर होने से जायका गायब

मैथी, चना 120 रुपए किलो, पालक का भी ८० रुपए भाव
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.