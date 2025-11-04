15 विद्यालयों के प्राचार्यों ने संकल्प लिया कि इस वर्ष अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत लाएंगे

दमोह. जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को दो सत्रों में विभाजित किया गया था। प्रथम सत्र में उन विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक ली गई, जिनके स्कूलों के परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या उससे अधिक रहे हैं। द्वितीय सत्र में ऐसे विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई, जिनके परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से कम रहे हैं। बैठक के दौरान दोनों श्रेणियों के विद्यालयों के लिए अलग-अलग रणनीति तैयार की गई।

कलेक्टर ने कहा शिक्षा विभाग की पूरी टीम रणनीति फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं को अब केवल ढाई महीने का समय बचा हैं। इस दृष्टि से चीजों की तेजी से तैयारी करनी हैं और यह संकल्प सभी ने प्राचार्यों ने व्यक्त किया कि जिन स्कूलों में परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत के लगभग आया था, वह इस परिणाम को 80 से 90 प्रतिशत तक लेकर जाएं, जहां 80-90 प्रतिशत के बीच में आया था, वह इसको 95 से 100 प्रतिशत लेकर आएंगे।

उन्होंने बताया लगभग 15 विद्यालयों के प्राचार्यों ने आज हमारे सामने यह संकल्प व्यक्त किया कि इस बार हम अपना परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत लेकर कर आएंगे और वो लोग पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करेंगे। साथ ही दूसरी बैठक में बाकी लोगों से डिस्कस किया गया। जहां परीक्षा परिणाम अपेक्षा से काफी कमजोर हैं उसके लिए भी एक रणनीति बनाकर के अगले ढाई महीने के लिए उसको बहुत तेजी से लागू करेंगे, ताकि हमारे बच्चों के परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे हैं।

कलेक्टर ने कहा दूसरी चीज जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, पिछले वार्षिक परीक्षा जो हमने पिछली बार कराई थी। वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई थी। इस बार वार्षिक परीक्षा की भांति ही जो छह माही परीक्षा भी नवम्बर के फस्र्ट वीक में प्रारंभ होगी, वो पूरी परीक्षा बिल्कुल वैसे कराएंगे जैसे वार्षिक परीक्षा होती हैं, बिल्कुल बोर्ड की परीक्षाओं की तरह परीक्षा होगी। सीसीटीव्ही की निगरानी में होगी, बहुत सख्त मॉनिटरिंग करेंगे ताकि इसके दो फायदे होंगे, इसमें तीन घंटे बैठ कर लिखने की आदत बनेगी और ये आदत उनको वार्षिक परीक्षा में काम आएगी। उन्होंने बताया दूसरी चीज पिछली बार सीसीटीव्ही कैमरे पहली बार लगाए गए थे, तो कई बार बच्चों को थोड़ा असहजता की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी कि यह नई क्या व्यवस्था लागू हुई। इस बार उसका एक प्रैक्टिस स्टेशन रिहर्सल जिसको कहते हैं, अभी कर लेंगे। आगे जब बार्षिक परीक्षाओं में यह होगा तब ऐसी स्थिति में उनको दिक्कत ना आए। जिन स्कूलों में सीसीटीव्ही कैमरे नहीं वहां पर हमारा अलग निरीक्षण दल तैनात रहेंगे जो सीसीटीव्ही कैमरों की भरपाई करेंगे। बोर्ड के 84 परीक्षा केंद्र हैं, लेकिन यहां बाकी परीक्षाओं के कई ओर केंद्र भी है तो वहां पर दिक्कत ना आए, इसके लिए व्यवस्था की गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी सहित संस्थाओं के प्राचार्य मौजूद रहे।