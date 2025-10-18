ठप रही खरीदी: तुलाई को लेकर पथरिया मंडी में व्यापारियों और हम्मालों में हुआ विवाद

बता दें कि सुबह से ही मंडी परिसर में करीब 100 से अधिक किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली लाइन में खड़ी थीं, लेकिन दोपहर 12 बजे तक खरीदी शुरू नहीं हुई। किसानों ने जब कारण पूछा तो पता चला कि हम्माल 50 किलो से ज्यादा की तुलाई नहीं करेंगे, जबकि व्यापारियों का कहना था कि अब तक 55 से 60 किलो प्रति कट्टा तुलाई की जाती रही है।