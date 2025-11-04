दमोह में बारिश से २० प्रतिशत तक धान प्रभावित, ओस से कीट का प्रकोप बड़ा

दमोह. मानसून की विदाई के बाद पांच दिनों से आसमान पर मंडरा रहे बादल, बारिश और बड़ी ओस की बूंदों ने धान की फसल को प्रभावित किया है। जिले में २० प्रतिशत तक फसल इस मौसम में प्रभावित हुई है। बारिश से नुकसान के अलावा, ओस और बादलों से बड़े कीट ने किसानों को परेशान कर रखा है। इसका पूरा असर धान की पैदावार पर पडऩे वाला है। खास बात यह है कि अब तक प्रशासन की ओर से किसानों की नुकसानी का सर्वे भी नहीं शुरू किया गया है। किसानों के अनुसार एक-दो और बारिश होती है तो धान को बचा पाना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं नुकसान का प्रतिशत भी बढऩे के आसार है। जिले के तेंदूखेड़ा और जबेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान का नुकसान बताया जा रहा है। इसके अलावा पटेरा क्षेत्र में नुकसान है। जिले में इस बार करीब ८० हजार हेक्टेयर में धान की फसल की बोवनी है, जो अच्छी बारिश के कारण बीते दिनों तक खेतों में लहलहा रही थी। यह समय कटाई का भी है।