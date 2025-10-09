दमोह जिले के ग्राम दौनी में निकल रहीं कल्चुरी काल की दुर्लभ मूर्तियां

खुदाई प्रारंभ होने से पहले पुरातत्व विभाग, भोपाल से आए अधिकारियों एवं कलेक्टर सुधीर कोचर ने स्थल का निरीक्षण किया था। खुदाई स्थल पर मलवा हटाने और उत्खनन में ऐतिहासिक धरोहरें मिल रही हैं। अब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उमा-महेश्वर, अर्धनारीश्वर, पार्वती, वायुदेव, गज अप्सरा और नायिकाओं की सुंदर और कलात्मक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों की बनावट, शिल्पकला और धार्मिक प्रतीकात्मकता से यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र कल्चुरी काल में सांस्कृतिक और धार्मिक ²ष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। खुदाई स्थल के पास स्थित सिद्ध हनुमान मठ की धार्मिक मान्यता भी इस स्थान को विशेष महत्व प्रदान करती है। मान्यता है कि यहां स्थित हनुमान की मूर्ति का एक पैर पाताल लोक तक जाता है, एक बार जब चोरों ने हनुमान जी की मूर्ति ले जानी चाहिए तो पैर का छोड़ ही प्राप्त नहीं हुआ, यह स्थल जनआस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां पर जो पानी की झिरिया है उसमें 12 मास पानी रहता है।