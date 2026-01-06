6 जनवरी 2026,

दमोह

MP में यहां 152 करोड़ में बनेगा रिंग रोड और फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत

MP News: घंटों के जाम, हादसों के डर और बाजार की सुस्ती पर अब ब्रेक लगेगा। 152 करोड़ की योजना से रिंगरोड और फ्लाईओवर शहर की ट्रैफिक तस्वीर बदल देंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

दमोह

image

Akash Dewani

Jan 06, 2026

ringroad-flyover construction pathariya damoh mp news

ringroad-flyover construction in pathariya (फोटो-Freepik)

Ringroad-flyover construction:दमोह के पथरिया नगर में भारी वाहनों की आवाजाही शहर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हादसों के डर के बीच लोगों को आना-जाना करना पड़ रहा है। हालांकि अब यह समस्या जल्द दूर होने वाली है। पथरिया विधायक लखन पटेल ने यातायात के भारी दबाव और घंटों लंबे जाम से जूझ रहे इस नगर को नई दिशा देने के लिए 152 करोड़ रुपए की मंजूरी दिला दी है। मंत्री पटेल ने बताया इस भारी-भरकम निवेश का मुख्य केंद्र शहर में रिंगरोड और दो फ्लाईओवर की सौगात देना है। (MP News)

ट्रैफिक जाम का होगा स्थायी समाधान

वर्तमान में शहर की आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण प्रमुख सड़कों पर पैदल चलना भी दूभर हो गया था। मंत्री पटेल ने स्पष्ट किया कि विकास की इस योजना को दो मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है।

वैकल्पिक मार्ग मिलेगा

टोल बचाने के लिए अब तक शहर में भारी वाहन प्रवेश करते थे। लेकिन शहर के चारों ओर बनने वाली रिंग रोड से उन भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। इससे शहर की आंतरिक सड़कों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। (MP News)

यह बोले क्षेत्र के लोग

  • बाजार में जाम की वजह से ग्राहक आने से कतराते थे। रिंग रोड बनने से बाहरी ट्रैफिक बाहर ही निकल जाएगा, जिससे बाजार में व्यापार बढ़ेगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है।- आयुष ठाकुर, पथरिया
  • फ्लाईओवर बनने से सबसे ज्यादा फायदा एम्बुलेंस और स्कूल बसों को होगा। अक्सर मरीज जाम में फंसे रहते थे, अब कम से कम समय में अस्पताल पहुंचना संभव होगा।- राहुल चौरसिया, पथरिया
  • सुगम यातायात से माल की आवाजाही आसान होगी, जिससे स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलेगी।- बब्लू बाझल, स्थानीय निवासी

Updated on:

06 Jan 2026 02:53 pm

Published on:

06 Jan 2026 02:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / MP में यहां 152 करोड़ में बनेगा रिंग रोड और फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत

