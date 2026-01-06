MP में यहां 152 करोड़ में बनेगा रिंग रोड और फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत

ringroad-flyover construction in pathariya (फोटो-Freepik)
Ringroad-flyover construction:दमोह के पथरिया नगर में भारी वाहनों की आवाजाही शहर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हादसों के डर के बीच लोगों को आना-जाना करना पड़ रहा है। हालांकि अब यह समस्या जल्द दूर होने वाली है। पथरिया विधायक लखन पटेल ने यातायात के भारी दबाव और घंटों लंबे जाम से जूझ रहे इस नगर को नई दिशा देने के लिए 152 करोड़ रुपए की मंजूरी दिला दी है। मंत्री पटेल ने बताया इस भारी-भरकम निवेश का मुख्य केंद्र शहर में रिंगरोड और दो फ्लाईओवर की सौगात देना है। (MP News)
वर्तमान में शहर की आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण प्रमुख सड़कों पर पैदल चलना भी दूभर हो गया था। मंत्री पटेल ने स्पष्ट किया कि विकास की इस योजना को दो मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है।
टोल बचाने के लिए अब तक शहर में भारी वाहन प्रवेश करते थे। लेकिन शहर के चारों ओर बनने वाली रिंग रोड से उन भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। इससे शहर की आंतरिक सड़कों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। (MP News)
