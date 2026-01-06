MP में यहां 152 करोड़ में बनेगा रिंग रोड और फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत

Ringroad-flyover construction:दमोह के पथरिया नगर में भारी वाहनों की आवाजाही शहर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हादसों के डर के बीच लोगों को आना-जाना करना पड़ रहा है। हालांकि अब यह समस्या जल्द दूर होने वाली है। पथरिया विधायक लखन पटेल ने यातायात के भारी दबाव और घंटों लंबे जाम से जूझ रहे इस नगर को नई दिशा देने के लिए 152 करोड़ रुपए की मंजूरी दिला दी है। मंत्री पटेल ने बताया इस भारी-भरकम निवेश का मुख्य केंद्र शहर में रिंगरोड और दो फ्लाईओवर की सौगात देना है। (MP News)