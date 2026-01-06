बीना कटनी तीसरी लाइन काम पूरा : 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तीसरी लाइन पर दौड़ी ट्रेन

दमोह. कटनी-बीना रेलवे तीसरी लाइन के असलाना-पथरिया और पथरिया-गणेशगंज के बीच रेलवे अधिकारियों ने सीआरएस किया। इस दौरान ट्रैक की गुणवत्ता को जानने के बाद टीम ने ट्रैक पर १२० किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाने की अनुमति दी। इसके बाद ट्रैक पर स्पेशल सीआरएस ट्रैन को दौड़ाया। करीब ४२ मिनट के इस इंस्पेक्शन एंड स्पीड ट्रॉयल के दौरान डीआरएम और सीनियर सेक्शन के विभाग प्रमुखों की मौजूदगी रही। इस दौरान असलाना, पथरिया और गणेशगंज स्टेशन की टीम भी अधिकारियों की आवभगत में लगी रही।