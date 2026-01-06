6 जनवरी 2026,

मंगलवार

दमोह

बीना कटनी तीसरी लाइन काम पूरा : 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तीसरी लाइन पर दौड़ी ट्रेन

असलाना से पथरिया और पथरिया से गणेशगंज के बीच हुआ सीआरएस, आज घटेरा से बांदकपुर के बीच सर्वे

दमोह

image

Samved Jain

Jan 06, 2026

Rail project

फोटो-एआई जेनरेटेड

दमोह. कटनी-बीना रेलवे तीसरी लाइन के असलाना-पथरिया और पथरिया-गणेशगंज के बीच रेलवे अधिकारियों ने सीआरएस किया। इस दौरान ट्रैक की गुणवत्ता को जानने के बाद टीम ने ट्रैक पर १२० किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाने की अनुमति दी। इसके बाद ट्रैक पर स्पेशल सीआरएस ट्रैन को दौड़ाया। करीब ४२ मिनट के इस इंस्पेक्शन एंड स्पीड ट्रॉयल के दौरान डीआरएम और सीनियर सेक्शन के विभाग प्रमुखों की मौजूदगी रही। इस दौरान असलाना, पथरिया और गणेशगंज स्टेशन की टीम भी अधिकारियों की आवभगत में लगी रही।


पश्चिम मध्य रेल के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को असलाना-पथरिया का पहले चरण और दूसरे चरण में पथरिया-गणेशगंज स्टेशन के बीच तीसरी लाइन का सीआरएस तय किया गया था। डीआरएम कमल कुमार तलरेजा के निर्देशन में सीनियर डीएसएम, सीनियर डीएन, एईएन सहित सीआरएस टीम की मौजूदगी में दिन भर विभागीय कार्रवाई की गई। इस इंस्पेक्शन और स्पीड ट्रायल के तहत सबसे पहले पूरे ट्रैक का बारीकी से इंस्पेक्शन किया गया।

इस दौरान नजर आए छोटे-मोटे सुधार कार्य को तत्काल कराया गया। इंस्पेक्शन के बाद पीडब्ल्यूआई टीम के द्वारा सीआरएस टीम के समक्ष पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें बताया गया कि इस ट्रैक पर १२० किमी प्रति घंटा से ट्रॉयल स्पीड ट्रेन चलाई जा सकती है। इसके बाद शाम ६ बजे फाइनल स्पीड ट्रायल टेस्ट शुरू किया गया। जिसमें स्पेशल सीआरएस ट्रेन को १२० किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ा गया। करीब ४२ मिनट का यह पूरा स्पीड ट्रायल रहा।

आज घटेरा से बांदकपुर के बीच ट्रॉयल
मंगलवार को घटेरा से बांदकपुर के बीच ट्रॉयल स्पीड व इंस्पेक्शन कराया जाएगा। इसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह इंस्पेक्शन व ट्रॉयल पूरा होते ही तीसरी लाइन के लिए अधिकारी हरी झंडी देंगे। साथ ही इसके साथ ही तीसरी लाइन का काम पूरा हो जाएगा।

दमोह / बीना कटनी तीसरी लाइन काम पूरा : 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तीसरी लाइन पर दौड़ी ट्रेन

