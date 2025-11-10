Patrika LogoSwitch to English

दमोह

बीच सड़क पर फन फैलाकर तेवर दिखा रहा था सांप, 35 मिनट में नेवले ने कर दिया ढेर, VIDEO

Snake Vs Nevla Fight: अक्सर आपने सांप-नेवले की लड़ाई के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या देखा है?

दमोह

image

Himanshu Singh

Nov 10, 2025

Snake Vs Nevla Fight: सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई देखी है। अगर नहीं तो आज हम आपको यह लड़ाई दिखाने जा रहे हैं। मामला मध्यप्रदेश के दमोह जिले के है। जहां बीच रोड पर जानी दुश्मन कहे जाने वाले सांप और नेवले का आमना-सामना हो गया। फिर क्या सांप और नेवला करीब 35 मिनट तक रोड पर लड़ते रहे। जिसके कारण जाम लग गया। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने सांप और नेवले की इस लड़ाई का वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पूरा मामला गैस गोदाम के पास रसीलपुर रोड पर शनिवार दोपहर करीब 2 बजे का । सांप अचानक सड़क पर आ गया, तभी झाड़ियों से एक नेवला निकलकर उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच करीब 35 मिनट तक संघर्ष चलता रहा। अंत में नेवले ने सांप को मार दिया। इस घटना का वीडियो लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

10 Nov 2025 04:16 pm

दमोह
