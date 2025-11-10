बीच सड़क पर फन फैलाकर तेवर दिखा रहा था सांप, 35 मिनट में नेवले ने कर दिया ढेर, VIDEO

Snake Vs Nevla Fight: सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई देखी है। अगर नहीं तो आज हम आपको यह लड़ाई दिखाने जा रहे हैं। मामला मध्यप्रदेश के दमोह जिले के है। जहां बीच रोड पर जानी दुश्मन कहे जाने वाले सांप और नेवले का आमना-सामना हो गया। फिर क्या सांप और नेवला करीब 35 मिनट तक रोड पर लड़ते रहे। जिसके कारण जाम लग गया। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने सांप और नेवले की इस लड़ाई का वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।