MP News- ऑपरेशन के बाद पेट में ही छोड़ दिया सर्जिकल ग्लब्ज, इलाज कराने में बिक गई जमीन

पति मनोज के अनुसार, वे पत्नी को लेकर 18 फरवरी को भोपाल के एक निजी अस्पताल पहुंचे। यहां के डॉक्टरों ने जांच की तो हैरान रह गए। इस अस्पताल में जांच में पता चला कि महिला के पेट में सर्जिकल ग्लब्स पड़े हैं। डॉक्टरों ने परिजनों को यह बात बताई जिससे सुनकर वे भी हैरत में पड़ गए। इससे साफ हो गया कि दमोह जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की टीम महिला के पेट से सर्जिकल ग्लब्स निकालना भूल गए। इसी वजह से महिला को असहनीय दर्द हो रहा था।