मौसम में शुष्कता का असर अब स्वास्थ्य पर, अस्पताल में बढऩे लगी भीड़

दमोह. मौसम की शुष्कता का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। पिछले तीन दिनों से दमोह जिले में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह के समय हल्की धुंध और दिन में धूप की कमी के कारण वातावरण में ठंडक और नमी दोनों बनी हुई है। लगातार ऐसे मौसम के चलते अब इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पडऩे लगा है। जिला अस्पताल और निजी क्लीनिकों में मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

डॉक्टरों के अनुसार मौसम में नमी और ठंड के साथ हवा में धूल कणों की मात्रा बढ़ जाने से पेट दर्द, गैस, अपच, सीने में जलन, सिर दर्द, खांसी जुकाम और सर्दी ज्वर जैसे मौसमी रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों में कमजोरी, खांसी और गले में खराश की शिकायतें ज्यादा सामने आ रही हैं। वहीं दिनभर शुष्क वातावरण रहने और धूप के न निकलने से लोगों को सुस्ती और थकान महसूस हो रही है।