दमोह

मौसम में शुष्कता का असर अब स्वास्थ्य पर, अस्पताल में बढऩे लगी भीड़

तीन दिन में बढ़ी आद्र्रता, आगे तीन दिन भी ऐसे ही मौसम रहने के आसार, ठंड भी बढऩे की उम्मीद

Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Nov 04, 2025

Weather Update 3 November IMD Prediction Today Fatehpur was coldest in Rajasthan these districts rain

फाइल फोटो ANI

दमोह. मौसम की शुष्कता का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। पिछले तीन दिनों से दमोह जिले में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह के समय हल्की धुंध और दिन में धूप की कमी के कारण वातावरण में ठंडक और नमी दोनों बनी हुई है। लगातार ऐसे मौसम के चलते अब इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पडऩे लगा है। जिला अस्पताल और निजी क्लीनिकों में मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।
डॉक्टरों के अनुसार मौसम में नमी और ठंड के साथ हवा में धूल कणों की मात्रा बढ़ जाने से पेट दर्द, गैस, अपच, सीने में जलन, सिर दर्द, खांसी जुकाम और सर्दी ज्वर जैसे मौसमी रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों में कमजोरी, खांसी और गले में खराश की शिकायतें ज्यादा सामने आ रही हैं। वहीं दिनभर शुष्क वातावरण रहने और धूप के न निकलने से लोगों को सुस्ती और थकान महसूस हो रही है।

जिला अस्पताल में बढ़ी भीड़
जिला अस्पताल दमोह के ओपीडी में रोजाना करीब 700 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा पेट संबंधी और सर्दी जुकाम से जुड़े रोगियों का है। मौसम परिवर्तन के इस दौर में लोग खान पान पर ध्यान नहीं दे रहेए जिससे पेट संबंधी दिक्कतें बढ़ रही हैं। ठंडे पेय पदार्थ, तला भुना और देर रात का खाना इन समस्याओं को और बढ़ा रहा है।
लोगों से कहा जा रहा है कि इस मौसम में पानी पर्याप्त मात्रा में पीयें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें। सुबह के समय सैर पर जाते समय गरम कपड़ों का उपयोग करें। धूप न निकलने के कारण शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए घर की खुली जगहों पर कुछ समय बिताना जरूरी है। साथ ही ठंड और धूल से बचने के लिए मुंह और नाक को ढकने की भी सलाह दी गई है।

2 से 3 दिन और ऐसे ही रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार दमोह में अगले दो से तीन दिन तक इसी तरह का शुष्क और ठंडा मौसम बने रहने की संभावना है। हल्के बादलों के कारण सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं। न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड बढऩे के संकेत मिल रहे हैं। यदि अगले कुछ दिनों में हवाओं का रुख नहीं बदला तो नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड का असर और अधिक तेज हो सकता है।

Published on:

04 Nov 2025 09:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / मौसम में शुष्कता का असर अब स्वास्थ्य पर, अस्पताल में बढऩे लगी भीड़

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

