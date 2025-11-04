दो रेल दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं, अब रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मटेरियल हटाएगा विभाग

दमोह. दमोह में एक साल में दो बड़ी रेल दुर्घटना सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनकी जांच रिपोर्ट रेलवे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। ऐसे में रेल दुर्घटनाओं के कारण सामने नहीं आ सके हैं, लेकिन इन सब के बीच रेलवे ने रेलवे पटरियों के आसपास पड़ी लोहा, निर्माण सामग्री को हटाने के आदेश जारी किए हैं, जिससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं एक वजह रेल दुर्घटनाओं की यह भी मानी जा रही है। जिसमें लोग आसपास पड़ी सामग्री रेल पटरियों पर रखकर अलग-अलग प्रयोग करते हैं, इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुके हैं।

आरपीएफ के एक पत्र ने रेलवे अधिकारियों की दौड़ें बढ़ा दी हैं। आरपीएफ ने पश्चिम मध्य रेल में बढ़ रही रेल दुर्घटनाओं के पीछे एक कारण पटरियों के पास पड़े होने वाले निर्माण मटेरियल, लोहा सहित अन्य कबाड़ को भी माना है। साथ ही इन्हें तत्काल हटवाने के लिए पत्रव्यवहार किया है। इसके बाद रेलवे की पेट्रोलिंग बढ़ गई है। साथ ही रेल पटरियों के आसपास रहने वाले लोगों को समझाइश भी दी जा रही हैं।