दमोह में पटाखों के लिए तीन दिन पहले खोला गया बाजार

शहर सहित जिले में पटाखा विक्रय की छूट के साथ ही अब बाजार में पटाखा नजर आने लगेगा। इसके पहले लोगों में यह भय बना हुआ था कि पटाखा व्यापारी इस बार जिले में महंगे पटाखा बेच सकते हैं। इसकी शिकायतें भी जिला प्रशासन के सामने आई थीं। जिस पर प्रशासन की टीम ने इसके लिए दमोह, हटा, तेंदूखेड़ा, पथरिया क्षेत्रों में सेलटैक्स व अन्य विभागों के चार दल नियुक्त किए हैं, जो पटाखों के बिल, उनके विक्रय रेट पर नजर रखेंगे। साथ ही यदि किसी पटाखा व्यापारी द्वारा सीमित मुनाफा से अधिक रेट पर पटाखा विक्रय किए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि उचित दाम पर ही पटाखों का विक्रय किया जाए।