दमोह में पटाखों के लिए तीन दिन पहले खोला गया बाजार
दमोह में दीपावली के अवसर पर शहर में पटाखों का बाजार गुलजार हो गया है। सामाजिक संगठनों और विधायक जयंत मलैया के हस्तक्षेप के बाद तय समय सीमा से पहले ही बाजार में पटाखों की बिक्री शुरू हो गई। शहर के हटा नाका पर यह बाजार लगाया गया है। जहां विभिन्न प्रकार के पटाखे उपलब्ध हैं। सुबह से ही लोग अपने-अपने परिवार के लिए खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। व्यापारी बताते हैं कि इस वर्ष ग्राहकों की संख्या में पहले दिन से ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिससे कारोबार में अच्छी रफ्तार आने की उम्मीद जताई जा रही है।
शहर सहित जिले में पटाखा विक्रय की छूट के साथ ही अब बाजार में पटाखा नजर आने लगेगा। इसके पहले लोगों में यह भय बना हुआ था कि पटाखा व्यापारी इस बार जिले में महंगे पटाखा बेच सकते हैं। इसकी शिकायतें भी जिला प्रशासन के सामने आई थीं। जिस पर प्रशासन की टीम ने इसके लिए दमोह, हटा, तेंदूखेड़ा, पथरिया क्षेत्रों में सेलटैक्स व अन्य विभागों के चार दल नियुक्त किए हैं, जो पटाखों के बिल, उनके विक्रय रेट पर नजर रखेंगे। साथ ही यदि किसी पटाखा व्यापारी द्वारा सीमित मुनाफा से अधिक रेट पर पटाखा विक्रय किए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि उचित दाम पर ही पटाखों का विक्रय किया जाए।
