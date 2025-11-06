किसानों की लाइन नहीं हो रही कम; पथरिया, जबेरा व तेंदूखेड़ा में डीएपी खत्म

मंगलवार को भी जिले के सभी वितरण केंद्रों पर टोकन पाने के लिए किसानों की भीड़ लगी रही। मंगलवार को ८७६ किसानों को टोकन वितरित किए गए। जबकि खाद भी टोकन धारक किसानों को वितरित की गई है। जिले में अब पथरिया, जबेरा और तेंदूखेड़ा में डीएपी का स्टॉक खत्म हो गया है ,जबकि अन्य सेंटर पर आज अवकाश के चलते खाद और टोकन का वितरण नहीं होगा। गुरुवार को अब टोकन और खाद किसानों को वितरित की जाएगी।