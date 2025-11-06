किसानों की लाइन नहीं हो रही कम; पथरिया, जबेरा व तेंदूखेड़ा में डीएपी खत्म
दमोह जिले में इस समय खाद के लिए किसानों को लाइन में लगा देखा जा रहा है। बोवनी का समय निकलता जा रहा है, इसके बाद भी किसानों को पर्याप्त डीएपी नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में जिले भर में किसान खाद के लिए लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं। अब डीएपी भी जिले में खत्म होने वाली हैं, ऐसे में एनपीके, टीएसपी और नैनो डीएपी खरीदने की सलाह किसानों को दी जा रही हैं।
मंगलवार को भी जिले के सभी वितरण केंद्रों पर टोकन पाने के लिए किसानों की भीड़ लगी रही। मंगलवार को ८७६ किसानों को टोकन वितरित किए गए। जबकि खाद भी टोकन धारक किसानों को वितरित की गई है। जिले में अब पथरिया, जबेरा और तेंदूखेड़ा में डीएपी का स्टॉक खत्म हो गया है ,जबकि अन्य सेंटर पर आज अवकाश के चलते खाद और टोकन का वितरण नहीं होगा। गुरुवार को अब टोकन और खाद किसानों को वितरित की जाएगी।
विपणन डीएमओ इंद्रपाल ङ्क्षसह राजपूत ने कहा कि बुधवार को अवकाश के चलते खाद का वितरण नहीं हुआ। कूपन के अनुसार ही खाद और टोकन का वितरण किया जाएगा। जिन केंद्रों पर डीएपी का स्टॉक खत्म हो रहा है या हो गया है, वहां किसान एनपीके और टीएसपी खाद भी ले सकते हैं। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी।
आज की स्थिति में कहां कितनी खाद है उपलब्ध
2334 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध।
641 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध।
847 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध।
645 मीट्रिक टन टीएसपी उपलब्ध।
दमोह
मध्य प्रदेश न्यूज़
