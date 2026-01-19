कुंडलपुर में 20 साल पहले भगवान आदिनाथ की मूर्ति का ऐसे हुआ था विहार



उन्होंने अपने ज्ञान तप साधना आराधना के माध्यम से हमें पंचम काल में चतुर्थ काल का नजारा दिखा दिया। आचार्यश्री की ही यह कृपा दृष्टि कि यह कुंडलपुर पूरे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। पहले पुराने मंदिर में भक्तों को भक्ति करने और अभिषेक आदि ठीक से देखने नहीं मिलता था, गुरुदेव ने सोचा बड़े बाबा जैसे विशाल हैं उसी अनुरूप उनका स्थान हो। अपनी तप साधना से सन 2006 में 17 जनवरी को वह अवसर आया जब बड़े बाबा आकाश मार्ग से विहार कर विशाल मंदिर में उच्चासन पर विराजमान हो गए । जब बड़े बाबा आकाश मार्ग से विहार कर रहे थे, उस समय में भी बाजू से ही चल रहा था। सभी शंकाएं व्यवधान पार कर बड़े बाबा बड़े मंदिर में विराजित हुए ।