ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलटा, एक की मौत, एक घायल

मडिय़ादो के शिलापरी घाटी मोड़ पर भीषण सड़क हादसा दमोह जिले के मडिय़ादो में रजपुरा-बाजना मार्ग पर शिलापरी घाटी मोड़ के पास मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पत्थर से भरा ट्राला अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गया और सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही […] less than 1 minute read