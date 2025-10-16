Patrika LogoSwitch to English

दमोह

ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलटा, एक की मौत, एक घायल

मडिय़ादो के शिलापरी घाटी मोड़ पर भीषण सड़क हादसा दमोह जिले के मडिय़ादो में रजपुरा-बाजना मार्ग पर शिलापरी घाटी मोड़ के पास मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पत्थर से भरा ट्राला अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गया और सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही [&hellip;]

less than 1 minute read

दमोह

image

Hamid Khan

Oct 16, 2025

मडिय़ादो के शिलापरी घाटी मोड़ पर भीषण सड़क हादसा

मडिय़ादो के शिलापरी घाटी मोड़ पर भीषण सड़क हादसा

मडिय़ादो के शिलापरी घाटी मोड़ पर भीषण सड़क हादसा

दमोह जिले के मडिय़ादो में रजपुरा-बाजना मार्ग पर शिलापरी घाटी मोड़ के पास मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पत्थर से भरा ट्राला अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गया और सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद देर रात रजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को निकालकर तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल दमोह भेजा गया।

हादसे में ट्राला में सवार बलवान परिहार निवासी जिला निवाड़ी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं चालक बल्लू पाल, जो निवाड़ी का ही रहने वाला है, गंभीर रूप से घायल हो गया।

बुधवार सुबह रजपुरा थाना प्रभारी सरदार सिंह पुलिस बल के साथ तथा हटा एसडीएम राकेश मरकाम के निर्देश पर नायब तहसीलदार मडियादो शिवराम चढ़ार मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रॉला में फंसे शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए हटा अस्पताल भेजा गया।

हादसे के बाद ट्राला से पत्थर सड़क पर बिखर गए, जिससे हटा-छतरपुर मार्ग पूरी रात बंद रहा। पुलिस व राजस्व अमले ने करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद सड़क से पत्थर हटवाकर आवागमन बहाल कराया।

रजपुरा थाना प्रभारी सरदार सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई थी, जिसका शव वाहन में फंसा था। बुधवार सुबह शव को निकालकर पीएम के लिए हटा अस्पताल भेजा गया। वहीं दूसरे घायल को रात में ही इलाज के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया।

Published on:

16 Oct 2025 02:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलटा, एक की मौत, एक घायल

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

दमोह

दमोह

दमोह

दमोह

