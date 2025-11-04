Patrika LogoSwitch to English

दमोह

बाजार में भाजी, लेकिन थाली से दूर होने से जायका गायब

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Nov 04, 2025

दमोह. त्योहारों के बाद अब सर्दी की हल्की दस्तक के साथ ही हरी सब्जियों के दामों ने आमजन की थाली से भाजी को दूर कर दिया है। स्थानीय सब्जी बाजारों में इस समय सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। शहर के हाट बाजार और थोक मंडियों में खरीदारों की भीड़ तो दिख रही है, लेकिन दाम सुनकर ज्यादातर लोग सिर्फ पूछकर ही लौट रहे हैं।
सबसे ज्यादा असर हरी भाजियों पर पड़ा है। मौजूदा समय में मैथी, चना की भाजी नई आने के कारण लोगों को इसे खाने में उत्सुकता होती है, लेकिन बाजार में इनके भाव आसमान छू रहे हैं। मैथी और चना भाजी जहां 120 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं, वहीं पालक और नौरपा 80 रुपए किलो में बिक रहे हैं। मूली का भाव भी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर है। एक मूली 10 रुपए में मिल रही है। वहीं धनिया पत्ती तो मानो सोने के भाव पर बिक रही है, जो 300 रुपए किलो तक पहुंच गई है।
सब्जी विक्रेताओं के अनुसार खेतों में हरी सब्जियों की नई फसल आने में अभी समय है। ऊपर से बारिश के बाद मौसम में बदलाव और ट्रांसपोर्ट खर्च बढऩे से दामों में बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली सीमित आवक भी कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है।
शहर की गृहणियों के लिए यह स्थिति परेशानी का सबब बन गई है। हर दिन के खर्च में बढ़ोतरी हो रही है और परिवार की थाली से हरी भाजी धीरे-धीरे गायब हो रही है। सब्जी विक्रेता हल्ले पटेल ने बताया कि ग्राहक पहले की तरह एक किलो नहीं, बल्कि आधा या पाव किलो भाजी ही खरीद रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में भाजी खाना शौक बन जाएगा, जरूरत नहीं। हालांकि, लोगों को उम्मीद है कि आगामी एक पखवाड़े में भाजी की आवक बढ़ते ही इनके दामों में तेजी से गिरावट दर्ज हो सकती है।

किस सब्जी के क्या हैं भाव
मैथी भाजी- १२०
चना भाजी- १२०
पालक भाजी- ८०
नौरपा भाजी- १००
धनिया पत्ती- ३००
मूली- १० रुपए प्रति नग

Updated on:

04 Nov 2025 09:46 am

Published on:

04 Nov 2025 09:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / बाजार में भाजी, लेकिन थाली से दूर होने से जायका गायब

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

