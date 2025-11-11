Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

दीनबन्धु महराज भगवान कृष्ण का यह नाम क्यू पड़ा, जानिए

ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने तक के लिए भी तैयार: रवि शास्त्री

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Nov 11, 2025

3 Krishna Mantra, कृष्ण, कृष्ण मंत्र, ॐ श्री कृष्णाय शरणं मम, Lord Krishna Mantra In Hindi

Krishna mantra for success|फोटो सोर्स – Freepik

दमोह. स्थानीय जबलपुर नाका स्थित राजा पटना बैंक के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा के सातवें दिवस में कथा व्यास आचार्य पंडित रवि शास्त्री ने सुदामा चरित्र पर कथा सुनाते हुए कहा कि वह वाणी धन्य है, जो भगवान का गुण वर्णन करती है। वही हाथ सच्चा हाथ है जो भगवान की सेवा करता है। वही सच्चा मन है जो जड़ चेतन सभी मे परमात्मा का दर्शन करता है। वही कान सच्चे है जो भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करते है। राजा परीक्षित शुकदेव महराज से कहते है, गुरुदेव वैसे तो भगवान के अनन्त नाम है, मुझे इनका एक नाम बहुत पसन्द आया वह है। दीनबन्धु महराज भगवान का यह नाम क्यू पड़ा? क्या भगवान कृष्ण ने किसी दीन हीन को भी अपना बन्धु बनाया था। क्या श्री शुकदेव महाराज को सुदामा याद आ गए। राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते समय शुकदेव महराज दो बार समाधिस्थ हो गए थे। एक ब्रह्मा मोह लीला में, दूसरी बार सुदामा का प्रसंग आने पर बचपन के दो मित्र गुरुकुल से विदा होने के बाद अलग-अलग राह पर चल पड़े। एक मथुरा और उसके बाद द्वारिकाधीश बन गए। दूसरे घर गृहस्थी बसा करके भगवान के परम भक्त बन गए। परम भागवत सुदामा का पावन परिचय देते समय शुकदेव महराज कहते है कि राजन भगवान कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय मित्र सुदामा महराज है। शुकदेव ने सुदामा के लिए इतने विशेषता के विशेषण गिना दिए कि मूल परिचय देना ही भूल गए। न नाम बताया न काम बताया न धाम। केवल उनकी विशेषता बताई। कैसे है सुदामा ये ब्रम्ह बेत्ता ब्राम्हण है, परम श्रेष्ठ ब्रम्हज्ञानी है। इन्द्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले ब्राम्हण है, जिसका चित्त कभी अशान्त नहीं होता। वह ऐसे प्रशान्त आत्मा है इतने पर भी सन्तुष्टि नहीं हुई तो जिसकी इन्द्रिया सर्वथा उसके वशीभूत हो इतना सुन्दर परिचय दिया है। भागवत का सूत्र है जो असन्तुष्ट रहता है वही दरिद्र है। सुदामा तो प्रत्येक परिस्थित में संतुष्ट है। भोजन प्रसादी मिला तब भी नहीं मिला तब भी। कुछ है तब भी घर में फांके है तब भी पर जो गृहलक्ष्मी होती है उसे आपकी भी चिन्ता होती है। बच्चों की भी चिन्ता होती है सुशीला को घर की चिन्ता लगी रहती थी। घर की आवश्यकताओं से चिंतित रहती थी। दोनों का जीवन किसी तरह से चल रहा था। सुदामा जी का जीवन यापन का एकमात्र आसरा था, खेतों में कटाई के बाद गिरे हुए दानों को बीनकर गुजारा करना। सुदामा ने कभी भिक्षा नहीं मांगी ब्राम्हण दान लेता है पर भिक्षा नही मांगता। भिक्षा मंँगने वाले के अन्दर ब्राम्हणत्व नहीं रह जाता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 09:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दीनबन्धु महराज भगवान कृष्ण का यह नाम क्यू पड़ा, जानिए

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Damoh News : सरकारी कर्मचारी के परिजन, तो दूसरे नगर के निवासी को मिल गया पीएम आवास

PM Awas Yojana 2.0
दमोह

बोर्ड नहीं ये अद्धवार्षिक परीक्षा है: सीसीटीवी से सभी परीक्षा केंद्रों पर रखी जा रही नजर

Education news 02
दमोह

Damoh News : टैक्स नहीं भरा तो घरों में कटेगा नल, दुकानों में लगेंगे ताले, सख्ती बरतेगा नगरपालिका

शहर विकास के मुद्दों को किया जा रहा दरकिनार, पीआइसी नहीं होने पर कलेक्टर तक ने किया था पत्र जारी, ८ महीने से परिषद भी अटकी
दमोह

एक दिन चकाचक, दूसरे दिन से फिर पुराना ढर्रा, नजर आए कचरे के ढेर

Kachra
दमोह

दमोह में 18 हजार अब भी स्कूल शिक्षा के मेप से बाहर, ट्रैकिंग का समय भी बीता

दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.