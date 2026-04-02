तालाब सूखा तो सड़क पर आया 10 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, लोगों में दिखा डर

बाद में उसे इंद्रावती नदी में छोड़ दिया गया। विभाग का कहना है कि जानवर को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग प्रशासन की योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि बूढ़ा तालाब मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास रहा है और यहां दशकों से वे सुरक्षित रह रहे थे। तालाब को सुखाने के फैसले ने उनके जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है।