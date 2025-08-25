सनकी प्रेमी.. युवती के हाथ-पैर बांधकर बिना कपड़ों के जंगल में छोड़ा, इस बात पर दी सजा

CG News: दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र के ग्राम पेरपा के जंगल में 20 जुलाई को हुई दिल दहला देने वाली घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शादी से इंकार करने पर युवती को अर्धनग्न अवस्था में हाथ-पैर बांधकर छोडऩे वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ( CG News ) ज्ञात हो कि इस सनसनीखेज मामले की जांच पुलिस के लिए आसान नहीं थी। पीडि़ता बोलने की स्थिति में नहीं थी और घटना स्थल बेहद संवेदनशील इलाका होने के साथ-साथ लगातार बारिश से साक्ष्य भी मिट चुके थे।