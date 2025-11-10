Dhan Kharidi: धान खरीदी से खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, जब्त किए 280 बोरी अवैध धान

इससे पहले व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से धान की खरीद-बिक्री और भंडारण की शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने यह कार्रवाई की। खाद्य अधिकारी कीर्ति कौशिक के मार्गदर्शन में गठित टीम ने मे. पासवान ट्रेडर्स, नकुलनार के गोदाम से 250 बोरी धान और चंद्रपाल सिंह भदौरिया के गोदाम से 30 बोरी धान बिना वैध दस्तावेजों के पाए। जांच में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने तत्काल 280 बोरी धान जब्त कर लिया।