Naxal Surrender: नक्सल संगठन ढहने की कगार पर, पांच लाख के इनामी समेत 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर

बस्तर संभाग, खासकर दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे जिले लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। सरकार ने नक्सलियों के लिए आकर्षक पुनर्वास नीति भी लागू की है, जिसमें आत्मसमर्पण करने वालों को आर्थिक सहायता, रोजगार और समाज में पुनर्वास के अवसर दिए जाते हैं। इसके चलते हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है, जिससे क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।