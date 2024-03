बहन का किया कई बार बलात्कार, रेप का बनाता था अश्लील VIDEO... व्हाटसप ग्रुप बनाकर वायरल किया बहन का न्यूड फोटो

दंतेवाड़ा
Published: Mar 15, 2024 02:12:27 pm

Dantewada Rape Case : प्रार्थिया ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी की परिचित के बुआ का लड़का टिकेश्वर यादव उसके गांव आया करता था।

Rape In Dantewada : प्रार्थिया ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी की परिचित के बुआ का लड़का टिकेश्वर यादव उसके गांव आया करता था। एक वर्ष पहले दोनों का परिचय हुआ था। इसके बाद मोबाईल से बात करते थे। (rape in cg) उसके वाद पीड़िता से शादी करूंगा कहकर पीड़िता के साथ जबरन गलत कार्य किया और पीड़िता का अश्लील फोटो खींच लिया। (rape in bastar) जब पीड़िता शादी करने को बोली तो मना कर दिया और कहीं घर से बाहर भाग गया है। (chhattisgarh rape case)