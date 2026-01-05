Darbhanga Double Murder: दरभंगा में दो दोस्तों की हत्या, एक को दफनाया, दूसरे का खेत में फेंका शव…

Darbhanga Double Murder: दरभंगा में दो दोस्तों का शव मिलने से हड़कंप मच गया । नए साल की पार्टी मनाने गए दोनों लापता हो गए थे, तीन दिन बाद पुलिस ने उनके शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आठ दोस्तों पर हत्या का आरोप में एफआईआर दर्ज किए है। पुलिस के मुताबिक, शनिवार को एक शव मिला, दूसरा रविवार को मिला। सूत्रों का कहना है कि पार्टी में दोस्तों के बीच विवाद हुआ था, विवाद की वजह अभी साफ नहीं है।
दरभंगा के कबीरचक गांव में 1 जनवरी से लापता मन्ना महतो और बादल मंडल की हत्या से हड़कंप मच गया है। शनिवार को मन्ना का शव गेहूं के खेत में मिला, रविवार को बादल का शव गड्ढे से बरामद हुआ। बादल के हाथ-पैर बांधकर गड्ढे में मिट्टी से ढक दिया गया था । घटना से इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई ।
पुलिस का कहना है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर शव को जमीन के अंदर से बाहर निकाला लिया गया है। पुलिस ने फिलहाल शव को जब्त कर लिया है। हत्या की वजह अभी साफ नहीं, लेकिन पुलिस को लगता है कि न्यू ईयर पार्टी में दोस्तों के बीच विवाद के बाद हत्या हुई । आठ दोस्तों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस ने अनिल कुमार के बेटे छोटू को गिरफ्तार किया है, उसी की निशानदेही पर बादल का शव मिला । 1 जनवरी की रात दोस्तों ने पार्टी की, उसी दौरान किसी बात पर विवाद हुआ । आरोप है कि आठ दोस्तों ने मिलकर दोनों युवकों की हत्या कर दी ।
