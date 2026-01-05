5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दरभंगा

Darbhanga Double Murder: दरभंगा में दो दोस्तों की हत्या, एक को दफनाया, दूसरे का खेत में फेंका शव…

Darbhanga Double Murder: दरभंगा में न्यू ईयर पार्टी के बाद लापता दो दोस्तों के शव मिले है। पुलिस ने इस मामले में आठ दोस्तों पर हत्या के आरोप में एफआईआर किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

दरभंगा

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 05, 2026

CG News: इवेंट के नाम पर बुलाकर चलाई गोली, कान के बाजू से गुजरी, मचा हड़कंप

Darbhanga Double Murder: दरभंगा में दो दोस्तों का शव मिलने से हड़कंप मच गया । नए साल की पार्टी मनाने गए दोनों लापता हो गए थे, तीन दिन बाद पुलिस ने उनके शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आठ दोस्तों पर हत्या का आरोप में एफआईआर दर्ज किए है। पुलिस के मुताबिक, शनिवार को एक शव मिला, दूसरा रविवार को मिला। सूत्रों का कहना है कि पार्टी में दोस्तों के बीच विवाद हुआ था, विवाद की वजह अभी साफ नहीं है।

गड्डे खोदकर शव को बाहर निकाला

दरभंगा के कबीरचक गांव में 1 जनवरी से लापता मन्ना महतो और बादल मंडल की हत्या से हड़कंप मच गया है। शनिवार को मन्ना का शव गेहूं के खेत में मिला, रविवार को बादल का शव गड्ढे से बरामद हुआ। बादल के हाथ-पैर बांधकर गड्ढे में मिट्टी से ढक दिया गया था । घटना से इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई ।

हत्या के कारणों की जांच शुरू

पुलिस का कहना है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर शव को जमीन के अंदर से बाहर निकाला लिया गया है। पुलिस ने फिलहाल शव को जब्त कर लिया है। हत्या की वजह अभी साफ नहीं, लेकिन पुलिस को लगता है कि न्यू ईयर पार्टी में दोस्तों के बीच विवाद के बाद हत्या हुई । आठ दोस्तों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस ने अनिल कुमार के बेटे छोटू को गिरफ्तार किया है, उसी की निशानदेही पर बादल का शव मिला । 1 जनवरी की रात दोस्तों ने पार्टी की, उसी दौरान किसी बात पर विवाद हुआ । आरोप है कि आठ दोस्तों ने मिलकर दोनों युवकों की हत्या कर दी ।

ये भी पढ़ें

‘ये मेरा पति…’ छोटी बहन ने जीजा संग रचाई शादी, तो अस्पताल में भिड़ गई बड़ी बहन
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

05 Jan 2026 01:17 am

Published on:

05 Jan 2026 01:08 am

Hindi News / Bihar / Darbhanga / Darbhanga Double Murder: दरभंगा में दो दोस्तों की हत्या, एक को दफनाया, दूसरे का खेत में फेंका शव…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

दरभंगा

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.