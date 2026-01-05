Darbhanga Double Murder: दरभंगा में दो दोस्तों की हत्या, एक को दफनाया, दूसरे का खेत में फेंका शव…

पुलिस का कहना है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर शव को जमीन के अंदर से बाहर निकाला लिया गया है। पुलिस ने फिलहाल शव को जब्त कर लिया है। हत्या की वजह अभी साफ नहीं, लेकिन पुलिस को लगता है कि न्यू ईयर पार्टी में दोस्तों के बीच विवाद के बाद हत्या हुई । आठ दोस्तों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस ने अनिल कुमार के बेटे छोटू को गिरफ्तार किया है, उसी की निशानदेही पर बादल का शव मिला । 1 जनवरी की रात दोस्तों ने पार्टी की, उसी दौरान किसी बात पर विवाद हुआ । आरोप है कि आठ दोस्तों ने मिलकर दोनों युवकों की हत्या कर दी ।