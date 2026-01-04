4 जनवरी 2026,

रविवार

पटना

'ये मेरा पति…' छोटी बहन ने जीजा संग रचाई शादी, तो अस्पताल में भिड़ गई बड़ी बहन

मो. रियाज ने पहली पत्नी शहजादी खातून को छोड़कर उसकी छोटी बहन शबनम खातून से शादी कर ली थी, इसी को लेकर सदर अस्पताल में दोनों बहनें भिड़ गई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 04, 2026

बिहार के कटिहार सदर अस्पताल में एक पति पर दो पत्नियों के दावे को लेकर हंगामा हो गया । कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई, इलाज के लिए आए मरीज भी यह सब देख कर हैरान हो गए। परिजनों की भीड़ जमा हो गई।इंटरनेट मीडिया पर शुरू हुए प्रेम, शादी और पारिवारिक विवाद से जुड़ा विवाद है।

एक पति के लिए दो बहनें भिड़ी

दरअसल, सदर अस्पताल में दो बहनों के बीच जमकर खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया । आजमनगर की अमीना खातून की बेटी शबनम खातून मेडिकल जांच के लिए आई थी, तभी बड़ी बहन शहजादी खातून भी मां के साथ पहुंच गई। फिर दोनों में बकझक और मारपीट शुरू हो गई। शहजादी खातून ने आरोप लगाया कि मुस्लिम रीति-रिवाज से उनकी शादी 7 साल पहले मो. रियाज से हुई थी । शादी में 3.21 लाख रुपये, जेवरात, बाइक दिए थे। लेकिन 6 दिसंबर को छोटी बहन शबनम ने पति को बहला-फुसलाकर उससे शादी कर ली ।

पुलिस के हस्तक्षेप से शांत हुआ मामला

उसने बताया कि इस मामले में मां अमीना खातून ने आजमनगर थाना में अपहरण का केस दर्ज कराया था । पुलिस ने कार्रवाई कर शबनम को बरामद किया और मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाई। इसी दौरान दोनों बहनों में विवाद बढ़ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया । पुलिस और अस्पताल कर्मियों ने स्थिति संभाली।

सोशल मीडिया के जरिए हुआ था प्यार

पहली पत्नी शबनम खातून का कहना है कि मो. रियाज से उसकी छोटी बहन की मुलाकात फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और शादी कर ली। शबनम ने आरोप लगाया कि पति ने दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उसे रखना नहीं चाहता । दो बेटियों की मां अमीना खातून ने बताया कि बड़ी बेटी शहजादी की शादी मो. रियाज से हुई थी, लेकिन उसने छोटी बेटी शबनम को बहला-फुसलाकर भगा लिया । पुलिस मामले की जांच कर रही है।

image

Updated on:

04 Jan 2026 08:51 pm

Published on:

04 Jan 2026 07:28 pm

Hindi News / Bihar / Patna / 'ये मेरा पति…' छोटी बहन ने जीजा संग रचाई शादी, तो अस्पताल में भिड़ गई बड़ी बहन

