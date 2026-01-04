‘ये मेरा पति…’ छोटी बहन ने जीजा संग रचाई शादी, तो अस्पताल में भिड़ गई बड़ी बहन

बिहार के कटिहार सदर अस्पताल में एक पति पर दो पत्नियों के दावे को लेकर हंगामा हो गया । कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई, इलाज के लिए आए मरीज भी यह सब देख कर हैरान हो गए। परिजनों की भीड़ जमा हो गई।इंटरनेट मीडिया पर शुरू हुए प्रेम, शादी और पारिवारिक विवाद से जुड़ा विवाद है।
दरअसल, सदर अस्पताल में दो बहनों के बीच जमकर खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया । आजमनगर की अमीना खातून की बेटी शबनम खातून मेडिकल जांच के लिए आई थी, तभी बड़ी बहन शहजादी खातून भी मां के साथ पहुंच गई। फिर दोनों में बकझक और मारपीट शुरू हो गई। शहजादी खातून ने आरोप लगाया कि मुस्लिम रीति-रिवाज से उनकी शादी 7 साल पहले मो. रियाज से हुई थी । शादी में 3.21 लाख रुपये, जेवरात, बाइक दिए थे। लेकिन 6 दिसंबर को छोटी बहन शबनम ने पति को बहला-फुसलाकर उससे शादी कर ली ।
उसने बताया कि इस मामले में मां अमीना खातून ने आजमनगर थाना में अपहरण का केस दर्ज कराया था । पुलिस ने कार्रवाई कर शबनम को बरामद किया और मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाई। इसी दौरान दोनों बहनों में विवाद बढ़ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया । पुलिस और अस्पताल कर्मियों ने स्थिति संभाली।
पहली पत्नी शबनम खातून का कहना है कि मो. रियाज से उसकी छोटी बहन की मुलाकात फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और शादी कर ली। शबनम ने आरोप लगाया कि पति ने दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उसे रखना नहीं चाहता । दो बेटियों की मां अमीना खातून ने बताया कि बड़ी बेटी शहजादी की शादी मो. रियाज से हुई थी, लेकिन उसने छोटी बेटी शबनम को बहला-फुसलाकर भगा लिया । पुलिस मामले की जांच कर रही है।
