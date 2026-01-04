‘ये मेरा पति…’ छोटी बहन ने जीजा संग रचाई शादी, तो अस्पताल में भिड़ गई बड़ी बहन

दरअसल, सदर अस्पताल में दो बहनों के बीच जमकर खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया । आजमनगर की अमीना खातून की बेटी शबनम खातून मेडिकल जांच के लिए आई थी, तभी बड़ी बहन शहजादी खातून भी मां के साथ पहुंच गई। फिर दोनों में बकझक और मारपीट शुरू हो गई। शहजादी खातून ने आरोप लगाया कि मुस्लिम रीति-रिवाज से उनकी शादी 7 साल पहले मो. रियाज से हुई थी । शादी में 3.21 लाख रुपये, जेवरात, बाइक दिए थे। लेकिन 6 दिसंबर को छोटी बहन शबनम ने पति को बहला-फुसलाकर उससे शादी कर ली ।