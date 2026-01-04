राजस्थान के दूल्हों को बिहार बुलाकर लूटता था ‘दुल्हन गैंग’, रोहतास पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 को दबोचा

सूचना के आधार पर डेहरी नगर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में डीआईयू की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई कर जया कुमारी पटेल और रागिनी उर्फ झुन्नी देवी को हिरासत में लिया, पूछताछ में सारा मामला खुल गया । महिलाओं ने बताया कि उनका संगठित गिरोह है, जिसमें धर्मशीला देवी, अभिषेक पटेल और श्रवण कुमार भी शामिल हैं। गैंग ऐसे उम्रदराज पुरुषों को निशाना बनाता था, जिन्हें शादी का प्रलोभन देकर फर्जी विवाह किया जाता था । फिर मोटी रकम वसूलकर फरार हो जाते थे। रागिनी उर्फ झुन्नी देवी की निशानदेही पर बाकी 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस जांच कर रही है।