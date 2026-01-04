4 जनवरी 2026,

पटना

राजस्थान के दूल्हों को बिहार बुलाकर लूटता था ‘दुल्हन गैंग’, रोहतास पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 को दबोचा

बिहार पुलिस ने 'दुल्हन गैंग' से जुड़ी तीन महिला और दो पुरूष को गिरफ्तार किया है। महिलाओं ने बताया कि उम्रदराज पुरुषों से शादी कर उनसे एक बड़ी रकम लेकर वे फरार हो जाती थीं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Jan 04, 2026

बिहार पुलिस ने 'दुल्हन गैंग' का खुलासा किया है । गैंग की महिलाएं उम्रदराज लोगों को अपना निशाना बनाती थीं, जिनकी उम्र होने के बावजूद शादी नहीं हो पाई थी। पुलिस के अनुसार ये महिलाएं फर्जी शादी कर लाखों रुपये ऐंठकर फरार हो जाती थीं। ज्यादातर बिहार के बाहर के लोगों को टारगेट किया जाता था।

पुलिस ने 5 को दबोचा

बिहार पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया है। जो कि राजस्थान से पुरुषों को लाकर फर्जी शादी कर मोटी रकम वसूलता था । डेहरी पुलिस के अनुसार संगठित गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है। एएसपी अतुलेश झा ने इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता में जानकारी दी। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

1.32 लाख रुपये नकद मिले

एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रोहतास जिले के रहने वाले हैं । पुलिस अन्य सहयोगियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। गैंग से 1.32 लाख रुपये नकद, सोने के जेवर, साड़ी और 2 मोबाइल बरामद हुए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये गिरोह फर्जी शादी का झांसा देकर ठगी कर रहा है।

गैंग उम्रदराज पुरुषों को बनाता था निशाना

सूचना के आधार पर डेहरी नगर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में डीआईयू की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई कर जया कुमारी पटेल और रागिनी उर्फ झुन्नी देवी को हिरासत में लिया, पूछताछ में सारा मामला खुल गया । महिलाओं ने बताया कि उनका संगठित गिरोह है, जिसमें धर्मशीला देवी, अभिषेक पटेल और श्रवण कुमार भी शामिल हैं। गैंग ऐसे उम्रदराज पुरुषों को निशाना बनाता था, जिन्हें शादी का प्रलोभन देकर फर्जी विवाह किया जाता था । फिर मोटी रकम वसूलकर फरार हो जाते थे। रागिनी उर्फ झुन्नी देवी की निशानदेही पर बाकी 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस जांच कर रही है।

Hindi News / Bihar / Patna / राजस्थान के दूल्हों को बिहार बुलाकर लूटता था 'दुल्हन गैंग', रोहतास पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 को दबोचा

