पटना

गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी की हत्या, बदबू छिपाने के लिए लाश के ऊपर दफनाया कुत्ता; ऐसे खुला राज

गर्लफ्रेंड की मदद से एकआदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को अपने गर्लफ्रेंड के ही गांव के पास दफना दिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 03, 2026

Crime News

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)

झारखंड के बिश्रामपुर पुलिस स्टेशन के तिसिबार दारुआ गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है । एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से पत्नी की हत्या कर दी और शव को गर्लफ्रेंड के गांव के पास दफना दिया। शव से बदबू न आए, इसके लिए उसने एक कुत्ते को भी मारकर वहीं दफना दिया। मृतका प्रियंका देवी उर्फ पूजा की शादी कौड़िया भुखला गांव के रंजीत मेहता से हुई थी। वह 26 दिसंबर को लापता हो गई थी। मामला एक हफ्ते बाद सामने आया, जब गांव वालों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को जब इस पूरे मामले को लेकर बताया।

गर्लफ्रेंड की जमीन पर पत्नी के शव को दफनाया

सूचना मिलने पर पुलिस ने गुरुवार को JCB मशीन से महिला का शव ढूंढ निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव टुकबेरा गांव की खाली जमीन में दफनाया गया था, जहां आरोपी की गर्लफ्रेंड रहती थी। बिसरामपुर पुलिस ने बताया कि पहले कई दिनों तक कुछ पता नहीं चला, क्योंकि आरोपी ने बदबू छुपाने के लिए एक कुत्ते को मारकर वहीं फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक, "जांच से पता चलता है कि हत्या उसी दिन की गई और दफना भी दिया गया। शुरू में किसी को शक नहीं हुआ।"

कुत्ते और पीड़िता के शव को एक साथ गड्ढे में ढक दिया

उसके लापता होने के बाद, परिवार ने बार-बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था । प्रियंका का जब कुछ नहीं पता चला, तो परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिससे पुलिस को पति की भूमिका पर शक हुआ। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने 4 दिन बाद दफनाने की जगह को खोदा, दिखावा करते हुए कि वह मरे हुए कुत्ते को ठिकाने लगा रहा है और उसने बड़ी चालाकी से "गड्ढा खोदा और कुत्ते और पीड़िता के शवों को फेंककर गड्ढे को ढक दिया।"

ऐसे खुला राज

इधर, प्रियंका का कुछ पता नहीं चलने पर उसकी हत्या की चर्चा होने लगी । पुलिस ने मौके पर तलाशी ली और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 5 फीट गहरे गड्ढे से शव निकाला। पुलिस के मुताबिक, दंपति की शादी करीब 7 साल पहले हुई थी। शव मिलने पर परिवार ने पति, गर्लफ्रेंड, उसके पिता और अन्य पर नामजद FIR दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या, साजिश और सबूत नष्ट करने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी पति और गर्लफ्रेंड फरार हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

पटना
Crime News

Bihar news

Bihar news

Published on:

03 Jan 2026 09:29 am

गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी की हत्या, बदबू छिपाने के लिए लाश के ऊपर दफनाया कुत्ता; ऐसे खुला राज

