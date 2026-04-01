31 मार्च का दिन तय था… रेकी कर बनाया था भाजपा नेता की हत्या का प्लान

बताया जा रहा है कि कल्लू कुशवाह पर यह पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी उन पर 2017 में एक बार जानलेवा हमला हुआ था। 23 अगस्त को जब कल्लू कुशवाह बालकिशन की हत्या के मामले में कोर्ट से लौट रहे थे, तभी बायपास स्टैंड पर बालकिशन के बाई भंवर सिंह कुशवाहाने अपने भांजे छोटू उर्फ पंकज कुशवाहा और अन्य साथियों के साथ भाई का बदला लेने के लिए फायरिंग की थी। लेकिन उस समय कल्लू कुशवाहा तो बच गए, लेकिन उनके साथी मुकेश कुशवाहा की मौत हो गई थी। पुलिस ने तब भी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चार साल केस चलने के बाद उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद भंवर सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।